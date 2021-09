Un barrio de Medellín desaparecerá por nueva línea del metro

Los habitantes del barrio El Volador de Medellín ven con gran preocupación la construcción del Metro Ligero de la 80, esto porque insisten en que el valor que les están ofreciendo por cada una de sus viviendas no equivale ni a la mitad de las mismas. Además insisten en que los planos que se crearon para esta adecuación no contemplaron el futuro de las familias que vivían en el sector.

Lo que pasa con El Volador es que el barrio quedó incluido en los diseños de los talleres que atenderán esta línea de transporte masivo y en donde se instalarán también los parqueaderos para los trenes ligeros que operarán dentro del sistema. Razón por la que la Alcaldía de Medellín solicitó la compra de los lotes y las casas que se encuentran ubicadas en el sector, medida que no le caído muy bien a la comunidad.

“Lo que se nos ofrece por dejar nuestras casas no equivale ni a la compra de un lote, hemos construido este barrio y ante el anuncio de la construcción de los talleres del Metro para el Metro Ligero de la 80 hemos presentado varias opciones pero parece no hay voluntad Política”, aseguró una de las habitantes del sector a Kavilando.org

Además, aseguran que aunque han tenido reuniones con diferentes funcionarios del Instituto de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed), la Alcaldía de Medellín y Metro de Medellín, nadie les ha dado la información entera de lo que pasará con ellos en un futuro pues la fase tres del proyecto del metro, la cual hace referencia a la compra de lotes todavía no está definida.

En el sector de El Volador habitan aproximadamente 470 familias, la mayoría de estas tienen su capital de sustento en las actividades económicas que ejercen en el barrio, restaurantes, ventas den accesorios, prestación de servicio y demás, en octubre de 2020 fueron notificadas con la noticia de que se comprarían varias de las casas para poder realizar la construcción pertinente al Metro Ligero, sin embargo y según cuentan los habitantes, con el pasar de los días las obras se han ampliado y no se comprarán solo unas casas sino el barrio entero tendrá que desaparecer.

“Acá todos los habitantes del barrio nos queremos, acá todos somos unidos. Aquí no ha habido problemas, no ha habido feminicidios, acá no hay narcotráfico, combos. Desafortunadamente, para algunos vecinos ricos del frente somos unos vándalos”, aseguró Jesús Ruiz, uno de los habitantes de la zona quien en entrevista con Álvaro Lopera de El Colectivo confirmó la sensación de perdida que siente por el resultado de los encuentros con la Alcaldía.