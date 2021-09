Enrique Vives intentó fugarse dos veces de la clínica

Durante la audiencia de imputación de cargos contra Enrique Vives Caballero, que se llevó a cabo en la noche del pasado 17 de septiembre, la jueza que lleva el caso dio la palabra a la representante del Ministerio Público, Gloria Guzmán Duque, quien solicitó y respaldó la solicitud de medida de aseguramiento asegurando que además de causar la muerte de los menores, el empresario intentó huir de la justicia en repetidas ocasiones.

Guzmán Duque citó un informe de enfermería que señala que el hombre pretendió huir dos veces de la Clínica Perfect Body en compañía de sus familiares, abogado y custodio. Razón por la que argumentó que es necesario que Vives esté bajo medida de aseguramiento mientras se adelantan todas las investigaciones al respecto ya que podría evadir su responsabilidad en cualquier momento.

“Esta medida de aseguramiento hay que decir que, si bien es proporcional, es excepcional, pero también es preventiva, lo que evita es que el imputado no eluda la acción de la justicia y muchos comportamientos hemos tenido que padecer desde el 13 de septiembre hasta la fecha, al respecto”, aseguró la representante del Ministerio Público.

Adicional a esto, la representante del Ministerio Público leyó las minutas que entregó el hospital y en donde el parte médico aseguró que, a pesar de los controles que ejercían para evitar que el hombre se fuera del lugar, un día, este en compañía de su abogado y de familiares salió hacia el centro de salud mental donde fue internado, a pesar de que la juez ya había dado la orden de que no podía ser trasladado.

“Solo quiero mencionar una anotación que se hace en la historia clínica en la que se muestra alerta orientada en las tres esferas, colaborador, bien orientado, pero que, minutos después, cuando se instala la audiencia y él (Enrique) dice que está inconsciente y, una nota de enfermería del 15 de septiembre, a las 17:46 que dice: ‘paciente que no acepta remisión, se intenta fugar varias veces, se le detiene y se le explica, el cual no acepta la remisión y no firma consentimiento, el cual se da a la fuga con familiares, abogado y su custodio’”, leyó Gloria Guzmán Duque.