“Que nos expulsen”: la dura respuesta de Paloma Valencia al respaldo de congresistas uribistas a Óscar Iván Zuluaga

El 2022 se acerca y los partidos comienzan a perfilar a los grandes electores para llevarse el cargo máximo del país en la próxima contienda electoral. Uno de ellos es el Centro Democrático, al que no le ha ido bien en las encuestas y que reposa la mayor parte de sus expectativas en Óscar Iván Zuluaga, quien pasó a segunda vuelta en 2014 contra Juan Manuel Santos.

El pulso al interior de la colectividad se definió en la noche del jueves 16 de septiembre, cuando Zuluaga recibió el apoyo de 33 congresistas del Centro Democrático para su candidatura presidencial, esto a través de una carta que recibió firmada por estos políticos, quienes representan a más de la mitad de la bancada del movimiento.

En la misiva, difundida por los mismos firmantes, expresan que los precandidatos María del Rosario Guerra, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Ernesto Macías, Carlos Felipe Mejía, Edward Rodríguez, Rafael Nieto y Alirio Barrera cuentan con “formación, inteligencia y experiencia para conducir en el futuro los destinos de la nación”.

Sin embargo, recalcan que Zuluaga es quien aglutina a varios sectores y tiene la credibilidad ante los ciudadanos “para asumir las banderas de nuestro partido”.

“Es él quien encarna las tesis del uribismo, reúne la confianza de la base militante en las distintas regiones del país y posee la experiencia para guiar a la nación en la azarosa crisis que produjo la pandemia del covid-19, con sus secuelas para la salud, economía y bienestar social”, indicó la misiva.

A pesar de que varios precandidatos decidieron dejar sus aspiraciones a un lado para apoyar la apuesta de Zuluaga, otros no reaccionaron de forma favorable ante la descalificación de algunos congresistas en la frase anteriormente expuesta.

Paloma Valencia, una de las cartas fuertes de Álvaro Uribe, alzó su voz en una contundente crítica contra los 33 congresistas firmantes “Yo respeto mucho que todos tengan una preferencia. Lamento un poco los términos del comunicado en dos sentidos; el primero, decir que solo el doctor Zuluaga, a quien quiero y admiro mucho, lleva las banderas del partido genera la pregunta de si nosotros no las llevamos, y si es así, yo creo que nos pueden expulsar del partido. Si no es así, no creo que la descalificación se amerite”, aseveró la senadora, según recogió Caracol Radio.

Además, los criticó por no tener en cuenta el proceso interno que el partido debe llevar para escoger a un solo aspirante al cargo. “Si hay unas reglas ya definidas para escoger un candidato, algunos miembros de la bancada pretendan crear el sentimiento de que todos los demás candidatos son inanes y no hay que tenerlos en cuenta. Creo que es un desacierto por parte de quien escribió el comunicado, seguramente sin esas intenciones, pero así lo hemos leído muchos”, aseguró.

A pesar de sus duras críticas, la senadora indicó que la inconformidad es “un traspiés que pronto superaremos”, con referencia a la cohesión interior del colectivo.

Frente a la inconformidad de quienes aún tienen precandidaturas activas, el partido se tuvo que pronunciar por medio de un comunicado oficial que dejó en claro la importancia del proceso interno.

“El Centro Democrático es el partido en el que la soberanía descansa en sus militantes, por eso eligen candidatos y deciden. Además, los precandidatos se dan sus propias reglas hasta lograr consensos”, anotó la colectividad, la cual recalcó que sus principios consignan el respeto a la democracia participativa y a las “reglas que surjan en el marco de los procesos internos”.

