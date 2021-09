Enfrentamiento entre el alcalde de Cartagena, William Dau, y el contralor, quien ordenó el embargo de las cuentas del mandatario

En la imagen, el alcalde de Cartagena de Indias, William Dau, en una rueda de prensa en Cartagena (Colombia), el pasado 13 de marzo del 2020. EFE/Ricardo Maldonado Rozo/Archivo

La pelea casada entre el alcalde de Cartagena, William Dau y el contralor de esta ciudad, Freddy Quintero, viene desde inicios de 2020, pues estos dos funcionarios públicos en reiteradas ocasiones han protagonizado denuncias por corrupción, tema que en las últimas horas desató un nuevo choque, al conocerse del embargo de las cuentas bancarias del alcalde y 42 funcionarios por supuestos malos manejos de dineros.

Según el ente de control, que emitió un fallo dando la orden de embargo, señaló: “Decrétese medida cautelar, tomando ciento por ciento de la cuantía del detrimento patrimonial, aumentado en 50 por ciento para el embargo de las cuentas bancarias, títulos de depósitos, títulos de contenido crediticio y demás valores de los que sean titulares, beneficiarios o pertenecientes los presuntos responsables”.

Ante dicha orden, en entrevista con la revista Semana, el alcalde de Cartagena, William Dau, manifestó que el choque con el contralor Quintero, a quien calificó como “títere de fuerzas poderosas”, tiene dos motivos; el primero es porque anteriormente ha denunciado los delitos que comete desde esta dependencia, y segundo, porque se ha negado a pagar arriendo por las instalaciones en las que se encuentra el ente de control.

“Esto es un desquite político. Lo es por dos motivos: porque yo lo he denunciado por múltiples delitos y, por otro lado, porque ha estado tratando por todos los medios de presionar a mi administración a que paguemos arriendo del edificio donde funciona la Contraloría Distrital, lo cual es ilegal”, señaló Dau al medio.

De acuerdo con lo explicado por el mandatario, en 2019 el entonces alcalde, Pedrito Pereira, sí accedió a correr con ese gasto, tema que investigó Semana del que logró conocer el último contrato de arrendamiento pagado por la Alcaldía de Cartagena durante los cuatro meses finales de ese año, y constató que el monto dirigido para tal fin fue de 420 millones de pesos, es decir, 105 millones de pesos por mes.

Asimismo, Dau le reveló al mismo medio que esta no ha sido la única acción de represalia en contra de su administración por parte del contralor Quintero, pues afirmó que “en diciembre del año pasado suspendió a la secretaria general de la Alcaldía de Cartagena por un contrato de 40 millones de pesos en el que ella no participó. Nosotros hicimos una vaca, reunimos los 40 millones de pesos y se los pagamos a la Contraloría. Al cubrir lo que el Contralor pensaba que era un detrimento patrimonial, él estaba en la obligación de levantar la suspensión y archivar el proceso. Pero no lo hizo y mandó razón con una tercera persona de que solo si ella me convencía a mí, el alcalde, de pagar el arriendo de la Contraloría levantaba la sanción”, denunció el mandatario cartagenero.

Las denuncias de Dau contra Quintero

En diálogo con el medio bogotano, el mandatario de los cartageneros, afirmó que incluso la pelea con el actual contralor, se venía dando desde antes de asumir la alcaldía, puesto que él hizo varias denuncias contra el mandato de su antecesor Pedrito Pereira, y es por ello, según Dau, que ahora tiene al ente de control tratando de estropear su administración.

Una de las denuncias que realizó el mandatario, es que Quintero había hecho la contratación de su pareja sentimental para trabajar en esa dependencia, asimismo, reveló que desde su cargo había permitido la contratación de funcionarios de la anterior administración, los cuales algunos tienen en su contra investigaciones pendientes.

“En el libro blanco del delito de corrupción de Cartagena denunciamos múltiples actos irregulares de la Alcaldía de Pedrito Pereira, pero ninguna de esas investigaciones se han adelantado en la Contraloría. En cambio, contra mí ya hay tres procesos abiertos”, manifestó Dau a Semana.

Tras conocerse el embargo a sus cuentas, en las últimas horas, en medio de una rueda de prensa, se conoció que el mandatario presentó al abogado Iván Acuña, a quien contrató especialmente para representarlo en este proceso.

La Procuraduría abre investigación contra el alcalde de Cartagena, por presuntas irregularidades en contratos

El alcalde William Dau, no solo debe librar la batalla con la Contraloría de la ciudad, sino que ahora deberá asumir otra frente a la Procuraduría, entidad que le abrió un proceso por presuntas irregularidades en cinco contratos que suscribieron en 2020 para la atención de la pandemia del covid-19.

De acuerdo con el ente de control estos son los contratos que se investigan:

- Se investiga el contrato de compraventa suscrito con la papelería Veneplast, por $ 890 millones, para la compra de ayudas humanitarias dirigidas a familias por la crisis de la pandemia.

- Se investiga el convenio especial de cooperación suscrito con la empresa española InnoQuant, por un valor inicial de $ 150 millones, para el desarrollo de una aplicación a la que llamaron Cuidémonos App, alterna a la Corona App lanzada por el Gobierno.

- Se investiga una orden de compra para la adquisición de más de veintidós mil kits de alimento y aseo por $ 1899 millones con la empresa Invercomer del Caribe, dueña de los supermercados Megatiendas.

- Se investiga el convenio de asociación por $ 397 millones para brindar asistencia integral a 23 adultos mayores con el Hogar San Pedro Claver, y el convenio de asociación por $ 484 millones suscrito con la Corporación del Desarrollo Humano (Cordeshu) para la atención de habitantes de la calle.

“El alcalde junto al director de la Oficina de Apoyo logístico deberá presentar todas las pruebas de los convenios, de los contratos y detallar la entrega de los kits de aseo, de los alimentos a los beneficiarios, para ver si es verdad que los recibieron, porque era una época donde en realidad la gente se estaba muriendo de hambre y de Covid-19″, señaló a La FM radio, Wilmer Sánchez, presidente de la veeduría Corposicial, quien celebró la apertura de la investigación.





