“Reconsidere sus planes”: EE. UU. alerta por posibles protestas tras segunda vuelta en Colombia

Extranjeros en aeropuerto El Dorado - crédito Migración Colombia

Estados Unidos emitió una alerta para sus ciudadanos a menos de 72 horas de la segunda vuelta presidencial en Colombia, prevista para el domingo 21 de junio.

La advertencia apunta a posibles manifestaciones, actos de violencia y complicaciones de movilidad durante y después de la jornada electoral, especialmente cuando se conozcan los resultados oficiales.

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La información publicada por Revista Semana señala que el aviso fue difundido por el Departamento de Estado, que recomendó a los viajeros prever retrasos o reconsiderar sus planes si tienen previsto desplazarse por Colombia durante el fin de semana electoral. La entidad también pidió mantenerse atentos a las condiciones de seguridad.

Jornada electoral en Colombia . (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento oficial recuerda que las autoridades colombianas implementarán medidas especiales desde el sábado 20 hasta el lunes 22 de junio para garantizar el desarrollo de la jornada democrática. Entre las restricciones mencionadas aparecen especialmente el cierre temporal de fronteras terrestres y marítimas, la ley seca y un amplio despliegue de personal de seguridad en distintas regiones del país durante los comicios.

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Posibles protestas y alteraciones del orden público

La principal preocupación de las autoridades estadounidenses está relacionada con lo que pueda ocurrir una vez se conozcan los resultados de las urnas. El Departamento de Estado advirtió que podrían presentarse protestas y hechos de violencia asociados con la elección o posteriores a ella.

“Es posible que se produzcan protestas y actos de violencia relacionados con las elecciones y posteriores a ellas en todo el país”, señaló la entidad en el mensaje dirigido a sus ciudadanos.

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La alerta también advierte que las manifestaciones y los operativos de seguridad podrían generar dificultades para quienes necesiten movilizarse dentro del territorio nacional. El riesgo no se limita a concentraciones públicas, sino que incluye posibles interrupciones en corredores viales y otros puntos de comunicación.

“Las manifestaciones y el despliegue policial pueden causar importantes interrupciones en el transporte, como el cierre de carreteras o vías de comunicación”, agregó el Departamento de Estado.

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Por esa razón, el Gobierno estadounidense recomendó a sus ciudadanos planear con anticipación cualquier desplazamiento. El mensaje fue directo para quienes tengan viajes programados durante el fin de semana electoral: “Si planea viajar a Colombia este fin de semana, asegúrese de prever tiempo adicional o reconsidere sus planes”.

Medidas de seguridad por la segunda vuelta

La advertencia se conoce en medio de un ambiente de alta expectativa por la segunda vuelta presidencial. De acuerdo con el reporte, las autoridades colombianas reforzarán los dispositivos de seguridad para garantizar una jornada en calma en el territorio nacional.

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Elecciones presidenciales - Segunda vuelta - crédito @Registraduria/X

El cierre temporal de fronteras y la ley seca forman parte de las medidas especiales anunciadas para el periodo electoral. Estas restricciones buscan reducir riesgos, ordenar la movilidad y facilitar el trabajo de las autoridades durante los días más sensibles del proceso.

El amplio despliegue de seguridad también hace parte del plan para prevenir alteraciones del orden público y reaccionar ante cualquier eventualidad. Para los viajeros, ese refuerzo puede significar mayor presencia policial, controles adicionales y posibles cambios en los tiempos de desplazamiento.

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El Departamento de Estado pidió a sus ciudadanos mantenerse informados y evaluar sus movimientos antes, durante y después de la votación. La recomendación no implica una prohibición general de viaje para todos los ciudadanos estadounidenses, pero sí un llamado a actuar con precaución frente a posibles bloqueos, protestas o retrasos.

Con esta alerta, Estados Unidos se suma a las advertencias previas sobre el ambiente electoral en Colombia. El foco del mensaje está en la seguridad de sus ciudadanos y en la necesidad de tomar previsiones ante un fin de semana marcado por restricciones, vigilancia reforzada y expectativa por los resultados presidenciales.

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