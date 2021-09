María Fernanda Cabal reaccionó al apoyo que líderes del uribismo le dieron a Óscar Iván Zuluaga y no a ella

En la foto: María Fernanda Cabal, Senadora.(Colprensa - Diego Pineda)

Luego de que varios de los alfiles del Centro Democrático demostraran su apoyo al exministro Óscar Iván Zuluaga para las elecciones presidenciales del 2022, la senadora y también aspirante a la Presidencia de esa colectividad, María Fernanda Cabal, se pronunció al respecto.

El vocero de ese partido, Juan David Vélez, publicó el comunicado de esa colectividad en el que argumentaron que Zuluaga es el líder que los “aglutina y tiene la credibilidad ante los ciudadanos para asumir las banderas” del uribismo en las elecciones presidenciales del 2022.

La misiva, que está firmada por varios congresistas de esa bancada como Paola Holguín, Ernesto Macías, entre otros, fue difundida en varias cuentas oficiales de Twitter y, contrario a lo que ellos creían, Zuluaga no recibió el apoyo esperado por la comunidad del internet.

En la respuesta al trino de Vélez, varios internautas aseguraron que no quieren a quien quedó derrotado por Juan Manuel Santos en la segunda vuelta del 2014, situación que no pasó desapercibida por María Fernanda Cabal, quien no dudó en reaccionar.

En la respuesta a la publicación, se leen comentarios como “yo pertenezco a las bases del CD y voy con María Fernanda Cabal, nos quieren meter otro gallo tapao como Duque”; “Mi presidenta es Cabal, no Zuluaga”; “Digan lo que quieran, yo votaré por Cabal”, entre otros.

Frente a dichos mensajes, la senadora reaccionó e invitó tanto a Vélez como a los otros 33 miembros de ese partido que respaldaron al exalcalde de Pensilvania, su pueblo natal, para que escuchen a los ciudadanos y no se dejen influenciar por las mayorías del partido.

“Apreciado Juan David Vélez, me uno a los comentarios de los simpatizantes sobre tu trino. Es a ellos a quienes debemos escuchar ésta vez, dijo la precandidata.

Cabal / Twitter

Valga recordar que en otros partes de la carta de los políticos uribistas, se asegura que ese partido “encarna la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social. Los gobiernos del Centro Democrático han sido ejemplo de austeridad y de conexión con la ciudadanía”.

Luego de esto, agregaron que las mujeres y hombres que militan en este movimiento siguen a Óscar Iván Zuluaga y otros miembros de ese partido como Ernesto Macías, Paola Holguín, José Obdulio Gaviria, María del Rosario Guerra, María Fernanda Cabal o Paloma Valencia, son personalidades que tienen “la formación, inteligencia y experiencia para conducir en el futuro los destinos de la Nación”.

A pesar de esto, señalaron que el líder que, actualmente, los “aglutina” y que, según ellos, cuenta con la confianza y credibilidad de los ciudadanos, es precisamente Óscar Iván Zuluaga, razón por la que apoyan que sea él quien porte las banderas del partido en las próximas elecciones. “Es él quien encarna las tesis del uribismo, reúne la confianza de la base militante en las distintas regiones del país y posee la experiencia para guiar a la nación en la azarosa crisis que produjo la pandemia por el covid-19”.

En esa línea, los firmantes de la carta hicieron un llamado al resto de la bancada, así como a organizaciones de jóvenes y demás sectores del uribismo para que apoyen la candidatura del exministro de Hacienda en uno de los gobiernos de Álvaro Uribe.

“Los congresistas del CENTRO DEMOCRÁTICO nos hemos reunido para llamar al Partido todo, a la militancia de base, a las directivas en todos los niveles, a nuestros representantes en los cuerpos colegiados, a las organizaciones de jóvenes, de mujeres, de militares y policías en retiro, de negritudes e indígenas, de trabajadores organizados, en fin, a todo el partido, a proclamar el nombre de Óscar Iván Zuluaga como precandidato del Centro Democrático a la Presidencia de la República”.

El texto finaliza con una petición al líder del partido, el expresidente Uribe Vélez para que, una vez sea oficialmente el precandidato del Centro Democrático, juntos definan las reglas con las que se llevará a cabo una consulta popular en la que se elija el candidato único de la Coalición de la Libertad, que reúne a los movimientos de la derecha colombiana.

“Pedimos al doctor Álvaro Uribe, fundador y jefe natural del partido, y a Oscar Iván Zuluaga, una vez investido con nuestra representación, que concreten unas reglas de juego para realizar una consulta popular de la Coalición de la Libertad, que escoja en marzo de 2022, en consulta popular abierta, al candidato único a la presidencia por la Coalición de la Libertad”.

