Mamá de Maluma publicó imagen de su hijo junto a su nueva novia

En esta foto de archivo del 3 de noviembre de 2019, el cantante colombiano Maluma sonríe tras aparecer en una pantalla gigante en la cancha durante la segunda mitad del partido de la NBA entre los Knicks de Nueva York y los Kings de Sacramento, en Nueva York. (Foto AP/Kathy Willens, Archivo)

Juan Luis Londoño Arias, más conocido como Maluma, está disfrutando de unos días en Nueva York junto a su madre, a quien de hecho le dio una sorpresa que mostró a través de un video en sus redes sociales. Sin embargo, en las últimas horas, su madre publicó unas imágenes en las que se ve que el paisa no solo está disfrutando con su progenitora, sino con su actual pareja.

El jueves, los 59 millones de seguidores en Instagram del cantante del género urbano vieron el video en el que Maluma sorprendió a su madre, Marlli Arias, junto a su hermana Manuela Londoño, con un viaje en helicóptero por la capital del mundo.

La madre de Maluma, por su parte, no solo compartió el video publicado por el artista en su perfil, sino que publicó algunas instantáneas del día en que le dieron su surpresa. En total fueron ocho fotografías las que publicó la mujer, en las que se le ve sola y junto a su hijo, pero en la última, otras dos mujeres entran en el escenario.

En esa foto, frente al helicóptero en el que vieron la Gran Manzana, están Manuela Londoño, Marlli Arias, Juan Luis Londoño y Susana Gómez, esta última es la pareja actual del cantante colombiano. Esta fotografía sorprendió a los más de 300 mil seguidores de la madre de Maluma, pero también a los fanáticos de él, puesto que pocas veces se ha visto al cantante junto a Gómez.

Lo que se ve en la imagen es que el cantante abraza a su madre y a su pareja y, a su vez, Gómez lo toma de la mano.

¿Quién es Susana Gómez, la nueva novia de Maluma?

La relación entre el cantante colombiano y la mujer que comparte su nacionalidad y que no hace parte de la vida de la farándula, se empezó a rumorar desde agosto del año pasado. Aunque ninguno de los dos ha confirmado su relación amorosa y, todavía ninguno de los dos muestra actividad en redes que los relacione, lo cierto es que ya se les ha visto juntos en diferentes eventos sociales a los que el cantante la lleva, lo que para los medios dedicados a la farándula es una confirmación de que están juntos.

Susana no es una supermodelo reconocida como las que los seguidores del artista están acostumbrados a ver acompañando al cantante paisa, pero tal parece que fue la mujer que le robó el corazón, dejando en el pasado a Natalia Barulich, su ex.

De Susana se conoce que es amiga de Maluma desde hace varios años, es una arquitecta y nada tiene que ver con el mundo del espectáculo. Además, se sabe que se divorció recientemente. Los portales de chismes dicen que es tanto el amor que pasaron la cuarentena juntos.

‘La novela Neymar-Maluma y Barulich’

Cabe recordar el escándalo entre Neymar, Natalia Barulich y Maluma que durante los inicios del 2020 estuvo en boca de todo mundo. La controversia comenzó cuando Neymar Jr. y otros jugadores del equipo francés celebraron su triunfo ante el RB Leipzig, en las semifinales de la Champions League, cantando la canción Hawái, tema que por varias semanas se aseguró, fue compuesta por el recuerdo que Maluma aún guarda de Natalia Barulich.

El video de los futbolistas se viralizó rápidamente y los fanáticos del cantante lo tomaron como una provocación a Maluma, quien además desapareció de las redes sociales, por lo que las reacciones a su alrededor se incrementaron.

Después de varios días en el centro de la polémica, Maluma reapareció en su Instagram para aclarar los rumores y memes.

“Esta canción (Hawái) la escribimos en combo... me la mostraron en enero y cuando grabé el intro del coro inmediatamente supe que iba a ser una canción grande... Terminamos la canción y cuadramos la fecha de lanzamiento, pero más allá de eso jamás me inspiré en ninguna relación, nunca fue inspirada en algún acontecimiento de mi vida. Yo sé que muchos de ustedes querían que eso pasara, pero no, no es así”, confesó el cantante.

