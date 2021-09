La ‘moderna’ y ‘atrevida’ propuesta de Óscar Iván Zuluaga para acabar con los cultivos de coca en Colombia

Óscar Iván Zuluaga (Colprensa - Luisa González).

El precandidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga y quien es el más respaldado dentro del partido para llegar como candidato presidencial oficial del uribismo, empezó su campaña con afirmaciones un poco menos radicales que las que tenía en 2014 cuando Juan Manuel Santos le ganó.

Esta vez hizo una propuesta que muchos de su partido podrían considerar ‘progre’ y es que ante el aumento de cultivos de hoja de coca en el país, el precandidato dijo que no se puede cambiar el país “con las mismas ideas de siempre” así que lanzó una que el considera ‘moderna y atrevida’: reemplazar los cultivos de coca con cannabis medicinal.

“Ya es legal en Colombia y hay una enorme demanda internacional por este producto. En Canadá se ha convertido en el gran negocio. Pensando diferentes, desarticulamos a las mafias y metemos millones de dólares legales al bolsillo de los colombianos”, dijo en un video Zuluaga. Sin embargo, la propuesta no ha calado muy bien en sus seguidores.

Tras la publicación, los uribistas que lo apoyan rechazaron la propuesta: “Que ideota cambiar una droga por otra. No cuente con mi voto, usted otro tibio más y a favor de la droga que destruye a nuestros jóvenes y a miles de familias”. “Nuevamente con todo respeto le digo, señor Zuluaga hágase a un lado, la primera vez vote por usted Dos veces pero ya no”, se lee en otro comentario.

Otro de los comentarios reza: “esta propuesta es ILÓGICA somos un narco estado por culpa de santos y duque y ahora tu vienes con esta brillante idea, por que no dices sembrar yuca lame hortalizas nadamos en coca y tu propones una idea moderna nadar en marihuana qué vergüenza”. “Reemplazar los cultivos de Coca por alimentos, comida, cultivos lícitos que lleven bienestar a la región y al País”.

Y es que evidentemente las posturas de Zuluaga han cambiado desde hace siete años, cuando se presentó como candidato del CD. En su momento renegaba del proceso de paz que se mantenía en La Habana (Cuba) con la entonces guerrilla de las Farc y hablaba de acabar los diálogos, contrario a lo que proponía Santos.

Ahora, recientemente, el precandidato dijo que hay que seguir adelante con la implementación del acuerdo ya firmado y con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En diálogo con Infobae Colombia, Zuluaga dijo:

“Yo no voy a desconocer ni voy a reversar el Acuerdo de Paz, ni la JEP. Eso hay que cumplirlo, lo que está en las normas y en la Constitución lo tenemos que cumplir. Pero eso no implica que no se puedan hacer ajustes. Yo tengo un referente que es el acuerdo de Irlanda, del Acuerdo de Viernes Santo que se firmó ya lleva cuatro modificaciones y cuatro ajustes de consenso en la sociedad.

Hacer eso, no es que se esté desconociendo el acuerdo, si son ajustes que se tramitan dentro de los canales de constitucionales pues tienen validez. Cuáles son algunos de sus ajustes que yo creo que son son lógicos: primero el tema fiscal, la situación fiscal del país por cuenta de la pandemia es otra que cuando se firmaron los acuerdos, tienen que ajustarse a las posibilidades fiscales que tiene el país.

Hay que exigirle a las Farc que cumpla lo que prometieron, dónde está el dinero para reparar a las víctimas, dónde está todo esa lista de bienes que prometieron entregar”.

