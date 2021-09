Niegan al general Mendieta tutela que pretendía modificar curules de paz

Bogotá. Octubre 31 del 2018. Entrevista con Luis Herlindo Mendieta Ovalle Gral (r) quién fue secuestrado el el primero de noviembre del 2008 en la toma de Mitú por parte de las Farc-EP . (Colprensa - Diego Pineda)

El Juzgado 21 Administrativo de Medellín declaró improcedente la tutela interpuesta por el general (r) Luis Mendieta Ovalle que pretendía cambiar las reglas de juego de las 16 curules de paz que revivió la Corte Constitucional. Según el alto exfuncionario, se habían dejado por fuera muchos municipios que vivieron directamente el conflicto armado.

Es decir, que los 167 municipios priorizados dejaba por fuera a otros 961 y a las víctimas de 164 cabeceras municipales. También se lee en el documento que dejarlo como está no le permite a las víctimas de desplazamiento llegar a postularse porque solo se aceptan a quienes viven en el territorio y a los que están en proceso de retorno.

A pesar de que se ha dejado claro de que los exguerrilleros de las Farc no pueden ocupar alguna de estas curules, el general (r) insiste en que la influencia de los grupos armados y hasta del narcotráfico es fuerte en esas zonas y que no se podría garantizar que no se postulen, por lo cual piden que se elimine la circunscripción territorial y se abra nacionalmente para que no haya limitaciones a quienes puedan votar y presentarse a las curules.

Adicionalmente Mendieta pedía que se revisara la posibilidad de que exintegrantes de la Fuerza Pública víctimas de las Farc pudieran postularse a estas circunscripciones, ya sea creando unas nuevas o designarles alguna de esas 16. Por ahora el general (r) Mendieta impugnó la decisión ante el Tribunal Administrativo de Antioquia quien se pronunciará en última instancia para darle o no la razón al militar secuestrado por 12 años.

Acatando el fallo de la Corte y lo que se aprobó en el Congreso, el pasado 10 de septiembre la Registraduría Nacional publicó la resolución que fija la fecha de las elecciones de esas curules. Según el texto, el artículo 207 del Decreto Ley 2241 de 1986, las elecciones para Congreso de la República se realizarán el segundo domingo de marzo del respectivo año, es decir, para las elecciones del 2022 sería el 13 de marzo.

“Se hace necesario que, además de las actividades generales establecidas para las elecciones de Congreso de la República, se adicionen actividades especiales directamente relacionadas con las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz”, dice la resolución.

Esta misma fecha se plantea en el Acto Legislativo 02 de 2021 que establece: “Las elecciones de los Representantes a la Cámara de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz se harán en la misma jornada electoral establecida para el Congreso de la República en los años 2022 y 2026”.

Por su parte, el presidente Iván Duque señaló que espera que el proceso cuente con todas las medidas que garanticen la participación de las víctimas.

“Lo más importante que yo veo aquí es que como país realmente garanticemos que esas curules sean para las víctimas, para las personas que por tantos años fueron laceradas por el terrorismo, garantizar eso, es fundamental. Las víctimas tengan voz y voto en el diseño de políticas públicas es vital, mucho más cuando los victimarios ya están sentados en el Congreso, eso es lo que todos debemos garantizar”, manifestó el primer mandatario.

Con respecto a la posibilidad de que estas curules sean ocupadas por excombatientes de las extintas Farc, Duque expresó que, espera “que no se vayan a abrir rendijas para que personas que no tienen esa condición o que es peor aún han tenido empatías históricas con victimarios sean los que ocupen esos escaños”.

SIGA LEYENDO