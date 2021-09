“Bastante bajo”: críticas a Andrea Nieto por revelar el sueldo que tuvo Antonio Caballero

Todo un revuelo generó el trino de la exdirectora del Sena, María Andrea Nieto, en la que revela el sueldo que recibía anualmente el columnista, Antonio Caballero, quien falleció el pasado 10 de septiembre.

Nieto, que dirige un programa en Semana, escribió: “Antonio Caballero recibía mas de 200 millones anuales por escribir 4 columnas al mes. Eso no lo quieren contar los periodistas de estrato 25. Explíquenle a los millones de trabajadores que se desviven y que sí trabajan para ganar el salario mínimo”.

La críticas, precisamente se dan porque cuestiona al periodista colombiano tan solo días después de su muerte. Periodistas como Steven Arce no dudaron en criticar a Nieto.

“Bastante bajo esto, básicamente porque nadie debería opinar sobre el salario de una persona en el sector privado, si se los pagaban su éxito y hoja de vida justificaban eso, pero peor aún hablar de alguien que falleció. Si uno arregló por menos uno hace el reclamo, no un trino”, señaló el periodista de ESPN.

Mientras que la activista Catherine Juvinao le dijo: “María Andrea, tú sabes que yo te aprecio y te respeto. Pero este comentario está muy mal. Primero, en el sector privado se retribuye el mérito y Caballero era una de las mejores plumas del país. Segundo, el comentario es irrespetuoso con su memoria y familiares en duelo. Así no”.

Sobre el trino también reaccionó el periodista Félix de Bedout, quien compartió unos párrafos del libro Patadas de Ahorcado, de Caballero. “Desde el ‘más allá', vía ‘Patadas de Ahorcado’, Antonio Caballero responde sobre lo que en algún momento ganaba como sueldo en Semana”, escribió el periodista.

En lo escrito por el columnista fallecido, se lee: “No son los dueños de los medios de comunicación los que nos dan de comer a los periodistas: somos nosotros, los que hacemos los periódicos, los que les damos de comer a ellos, que son los dueños. En segundo término, nunca he considerado que yo deba agradecer el hecho de que me paguen por un trabajo que hago. Hago mi trabajo, y el salario es la contraprestación lógica que me debe quien me contrató. Un contrato de trabajo no le exige al empleado, ni muchísimo menos, el arrodillamiento y el deber de lealtad feudal al jefe o al señor”.

Por su parte, el periodista, Daniel Coronell, que igualmente escribió columnas para Semana, señaló: “No era buen sueldo el de Antonio Caballero. De hecho es muchísimo menos de lo que hoy le pagan a otra persona cuya preparación no es comparable”.

El reconocido periodista colombiano fue una de las plumas más críticas y mordaces del país, falleció en la tarde del viernes 10 de septiembre en Bogotá luego de permanecer los últimos días hospitalizado por graves complicaciones de salud.

El autor de ‘Sin Remedio’, quien fue columnista y caricaturista de la revista Semana durante 24 años, será recordado en el país como una de las pocas voces independientes que a través de su columna dominical arremetía contra los poderes, alababa las corridas de toros y aullaba por la legalización de las drogas ilícitas.

A través de los textos de Caballero, nacido en 1945 en una de las familias más tradicionales de la capital, se puede hacer un recorrido por la historia reciente del país mediante uno de uno de los lentes más auténticos y ácidos que interpretaba los hechos políticos y la realidad de Colombia con una impecable destreza literaria y agudeza intelectual.

