“Hasta que no se detenga la violencia contra la mujer, no se podrá avanzar”: Marcela Carvajal protagoniza ‘Punto Final’, una serie sobre el machismo y la desigualdad

Marcela Carvajal interpretará a una periodista llamada Carla

En más 20 años de carrera en la actuación, Marcela Carvajal solo ha tenido la oportunidad de trabajar con mujeres directoras en dos oportunidades. Este dato, que pudiese parecer irrelevante, está lejos de serlo, pues es un claro ejemplo de la brecha de oportunidades que existe entre hombres y mujeres, y la desigualdad que se evidencia en diferentes áreas, en este caso, en la industria audiovisual. Marcela, precisamente, será la nueva protagonista de una serie llamada ‘Punto final’ que, dirigida por mujeres, tendrá como objetivo abordar, no solo el tema de inequidad de género, sino también, la violencia y los estereotipos que cargan los seres humanos por el solo hecho de nacer.

En conversación con Infobae, la actriz colombiana, recordada por sus interpretaciones de Alejandra Maldonado, en la novela ‘Hasta que la plata nos separe’, o Alicia Vega, en ‘El laberinto de Alicia’, habló de lo que será su participación en ‘Punto Final’, y lo relevante que es para la audiencia colombiana tener series como estas que, tal y como ella lo mencionó, son educativas. “Es el contenido que necesitamos. La posibilidad que tiene la televisión pública, y la que tenemos nosotros en este momento, de dar mensajes educativos, es inmensa”, detalló Carvajal en su charla con este medio.

Marcela, que vino a Colombia solo para grabar el seriado, le dará vida a Carla, una periodista que, al igual que otras mujeres de la producción, será víctima de maltrato y violencia. “La violencia de género no discrimina. No tiene estrato, no tiene nada. Todas podemos estar en peligro, desafortunadamente, de vivir algo como esto”, resaltó la bogotana al hablar de su personaje.

Detrás de cámaras de la grabación de Punto Final

Para Marcela, el machismo es un acto de ignorancia, y no solo es violento para la mujer pues, en sí mismo, es violento para los hombres que, por ser hombres, deben cumplir con estándares que, desde hace años, se implantaron el comportamiento social. “Que las mujeres son las que deben cocinar, que los hombres no deben llorar. ¿Quién dijo? El machismo es resultado de la ignorancia que, con los años, se ha implantado y se ha mantenido en la sociedad”, argumentó Marcela en Infobae.

‘Punto Final’ es el resultado de una beca del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), a la que se le conoce como ‘Abre Cámara’, que pretende dar ayudas económicas a ciudadanos que tienen en mente la ejecución de proyectos pertenecientes al sector audiovisual y las artes escénicas. “Nos sentimos orgullosos de la TV pública colombiana. Con esta convocatoria, continuará trabajando por fomentar las identidades culturales de nuestro país, generar empleos y valores democráticos, darle voz a los que no la tienen e innovar en el lenguaje audiovisual”, dijo Karen Abudinen, entonces ministra de esta cartera estatal.

Marcela Carvajal

Marcela Carvajal, quien estará al lado de Fernando ‘el flaco’ Solórzano, Marcela Gallego, Alejandra Tobar, Gabriel González, María Irene Toro, Víctor Hugo Ruiz y Sebastián Toro, le comentó a Infobae que conoce a Raquel Sofía Amaya y Tata Arango, directoras de la producción, desde hace muchos años, incluso, reveló que gracias a ellas tuvo la posibilidad de dirigir los capítulos de una producción audiovisual hace más de diez años, por lo que, cuando recibió el llamado para participar de ‘Punto Final’, no dudó en aceptar.

Para la actriz, hablar de la erradicación de la violencia de género, y empezar a pensar en pro de la equidad de condiciones para hombres y mujeres son temas fundamentales en la construcción de un país. “Son temas claves para que veamos un cambio real en este país. Hasta que no se detenga la violencia contra la mujer, no se podrá avanzar (...) es esencial el respeto hacia la mujer, hacia la madre tierra”, detalló.

Marcela Carvajal en el detrás de cámaras





