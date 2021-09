Recicladores completan 24 horas de plantón frente a la Superservicios

Plantón de recicladores frente a la Superintendencia de Servicios. / Asores

Los recicladores bogotanos completan, este 14 de septiembre, su segundo día seguido de manifestaciones en pro de un mejor salario y un sistema de pagos mucho más claro. Este martes, continuaron reunidos en el plantón iniciado ayer frente a la Superintendencia de Servicios, ubicada sobre la carrera 18 con calle 84 de la capital colombiana.

Valga recordar que, los miembros de las cooperativas y asociaciones que conforman el gremio, además del plantón, también bloquearon en la tarde de ayer, y durante varias horas, el tramo que conecta a la Autopista Norte con la calle 80, en el sector de Héroes, por los mismos motivos.

No obstante, lo que está sucediendo en inmediaciones de la zona rosa bogotana llegó a instancias todavía mayores. Según informó el diario El Tiempo, los trabajadores del reciclaje pasaron la noche en carpas improvisadas, justo en frente del ente de vigilancia, exigiendo la derogación de resolución 46075, que es en este caso el fruto de la discordia.

Dicho documento, hay que decir, establece “los aspectos para aplazar la publicación en el SUI —Sistema Único de Información— de las toneladas efectivamente aprovechadas cuando se presenten inconsistencias en la calidad de la información reportada por los prestadores de la actividad de aprovechamiento”.

En otras palabras, se trata de una regulación que retrasa la entrega de los reportes usados para pagarles a los recicladores, hasta que la Superservicios pueda determinar si el material que entregaron cumple efectivamente con las condiciones necesarias para poder ser reaprovechado.

“Eso quiere decir que, al suspender el registro de datos de la información del material que se aprovecha mensualmente, las empresas de aseo no cobran por el servicio que prestan los recicladores y no ingresarían recursos a las asociaciones de recicladores, para poder pagar por el trabajo”, explicó en diálogo con Caracol Radio, Quis Barinas, vocera de los recicladores.

Así las cosas, el plantón que continúa este martes en medio de arengas y ollas comunitarias, tiene los objetivos de garantizar una reunión entre la jefa de esa entidad, Natasha Avendaño García y los líderes del gremio. En la misma, se buscaría lograr que la funcionaria cumpla con el decreto 596 expedido en 2016 y avalado por la Corte Constitucional.

Este último reglamenta “el pago de la actividad de aprovechamiento, que se continuará efectuando de conformidad con la metodología tarifaria vigente adoptada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico”; es decir, por tonelada recogida y aprovechada.

Según le explicó otra de las líderes de los recicladores al mencionado diario nacional, “los recicladores prestamos un buen servicio, por eso no entendemos por qué la Superintendencia se toma atribuciones que no le corresponden. No nos han girado la plata que nos corresponde aunque la Corte ya lo ordenó, hemos radicamos tutelas y tampoco hemos conseguido nada”.

Igualmente, luchan contra el mecanismo de reversión impuesto por la Superservicios, que les obliga a quedarse con la reversión de lo que “ellos consideran que está excedido del material reciclable recuperado”, lo que implica, según explicó una fuente consultada por el diario El Espectador, que si una organización recolecta 2.000 toneladas, solo se le registran 800 o 900 toneladas, redundando en grandes pérdidas para el gremio.

A pesar de las protestas, la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño, afirmó que la resolución, implementada en octubre del año pasado, busca proteger a los usuarios de servicios públicos.

“Se ha implementado la medida a 634 prestadores de la actividad de aprovechamiento a nivel nacional, solicitando aclarar y soportar documentalmente que las toneladas de material reciclable, que son cobradas a los usuarios, provengan del servicios publico domiciliario”, indicó Avendaño.

De acuerdo con la superintendente, gracias a la medida se ha evitado el cobro indebido a usuarios a nivel nacional de alrededor de $310 mil millones de pesos, ante la ausencia de la prestación del servicio público de aprovechamiento o reporte de materiales ficticios.

Según puntualizó Avendaño, la puesta en marcha de la resolución no implica que el salario de los recicladores no sea reconocido, sino por el contrario, que la actividad sea remunerada “por lo efectivamente aprovechado”.

“Estamos velando por los derechos de los prestadores de esta actividad que sí cumplen con la normativa vigente para que no se vean afectados competitiva y económicamente por prácticas irregulares de otras empresas u organizaciones”, afirmó la superintendente. Con esto, agregó que realizaría una reunión con el gremio el próximo viernes.

