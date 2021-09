Por demora en sus pagos, recicladores bloquearon la Autopista Norte en Bogotá

Recicladores protestan frente a las instalaciones de la Superintendencia de Servicios Públicos. Foto: Twitter Heidy Sánchez Barreto

En la tarde de este lunes 13 de septiembre organizaciones de recicladores protestaron frente a las instalaciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, ubicada en la carrera 18 con calle 84, ante la falta de claridad en las tarifas que deben pagarles por el material que recogen, y el retraso en el pago de los mismos.

Según explicó una de las voceras del gremio al diario el Espectador, debido a que la Superintendencia el año pasado aplazó la publicación en la página web y en el Sistema Único de Información (SUI) de los registros del número de toneladas de material aprovechable recogido, cientos de personas han tenido que esperar más de seis meses cobrar la tarifa de aprovechamiento.

“Empezó a aplicar una resolución de aplazamientos de cargue de material aprovechable de las organizaciones de recicladores. Eso quiere decir que al suspender el registro de datos de la información del material que se aprovecha mensualmente, las empresas de aseo no cobran por el servicio que prestan los recicladores y no ingresarían recursos a las asociaciones de recicladores, para poder pagar por el trabajo”, explicó en diálogo con Caracol Radio, Quis Barinas, vocera de los recicladores.

Los manifestantes además indicaron al Espectador que, a través de la resolución “de mecanismo de reversión”, la Superintendencia de Servicios obliga a los recicladores a quedarse con la reversión de lo que “ellos consideran que está excedido del material reciclable recuperado”, es decir, según explicó una fuente consultada por el mismo medio, si una organización recolecta 2.000 toneladas, solo se le registran 800 o 900 toneladas, lo que significa grandes pérdidas para el gremio.

En ese sentido, los recicladores aseguraron que la Superservicios está complicando la posibilidad de que puedan recibir dinero por su trabajo, por lo que indicaron que continuarían manifestándose hasta que no tuvieran respuesta por parte de la entidad.

“Nos está afectando porque nos detienen las toneladas que le subimos a nuestros recuperadores porque ellos dicen que no son verídicas. Les hemos demostrado con rutas, macrorrutas, con todo lo significativo para ellos y para ellos no es válido nada. Estamos afectados todos los recuperadores económicamente porque no está llegando plata porque son aplazamientos que ellos se inventaron”, señaló otro de los manifestantes en entrevista con Blu Radio.

Ante las protestas, la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño, afirmó que la resolución 46075, la cual fue implementada en octubre del año pasado, busca proteger a los usuarios de servicios públicos.

“Se ha implementado la medida a 634 prestadores de la actividad de aprovechamiento a nivel nacional, solicitando aclarar y soportar documentalmente que las toneladas de material reciclable, que son cobradas a los usuarios, provengan del servicios publico domiciliario”, indicó Avendaño.

De acuerdo con la superintendente, gracias a la medida se ha evitado el cobro indebido a usuarios a nivel nacional de alrededor de $310 mil millones de pesos, ante la ausencia de la prestación del servicio público de aprovechamiento o reporte de materiales ficticios.

Según puntualizó Avendaño, la puesta en marcha de la resolución no implica que el salario de los recicladores no sea reconocido, sino por el contrario, que la actividad sea remunerada “por lo efectivamente aprovechado”.

“Estamos velando por los derechos de los prestadores de esta actividad que sí cumplen con la normativa vigente para que no se vean afectados competitiva y económicamente por prácticas irregulares de otras empresas u organizaciones”, afirmó la superintendente de Servicios Públicos, según conoció el diario El Espectador.

Luego de que las estaciones del Virrey, Calle 85 y Héroes permanecieran cerradas por varias horas por las manifestaciones de los recicladores, gracias a la intervención de la Defensoría del Pueblo se logró el desbloqueo de la vía, aunque, según reportó RCN Radio, cerca de 100 recicladores pasaron la noche frente a la Superintendencia de Servicios con el fin de exigir que les paguen el dinero que les deben.

Por su parte, la Superintendencia de Servicios señaló que realizaría una reunión con el gremio el próximo viernes, así lo conoció Caracol Radio.





