MinSalud asegura que menores de edad vacunados con Sinovac por error en Risaralda no están en riesgo

Fotografía de archivo de una enfermera mientras prepara una dosis de la vacuna Sinovac contra la Covid-19. EFE/EPA/HOTLI SIMANJUNTAK

Después de que se conociera que en Risaralda se vacunaron por error a 10 menores de edad con dosis de Sinovac, el Ministerio de Salud Nacional (MinSalud) emitió un comunicado para referirse al tema. La cartera de Gobierno aseguró que, si bien es cierto que no se recomienda aplicar el biológico de la farmacéutica china a quienes tengan menos de 18 años, el no acatar la recomendación no supone un peligro extremo.

“Aunque este biológico actualmente no ha sido aprobado por el INVIMA para uso en población pediátrica, la evidencia que de forma sistemática recolecta Minsalud muestra que el riesgo de daño es bajo”, dijo al respecto Leonardo Arregocés, director de Medicamentos y Tecnologías en Salud de MinSalud.

La cartera aseguró que a la fecha se conocen dos estudios de Fase I y II en población infantil de tres años en adelante, donde la diferencia en frecuencia de eventos adversos relacionados con la vacuna no fue estadísticamente significativa a la observada en otros grupos etarios. Desde MinSalud afirmaron que las alteraciones encontradas estos monitoreos fueron leves y están relacionadas con dolor en el sitio de aplicación de la vacuna.

En cuanto a la respuesta inmune, se observó que todos los que recibieron la vacuna tenían anticuerpos contra el virus presente a los 28 días después de la segunda dosis. Los títulos de anticuerpos fueron altos en todos los grupos de edad estudiados. De estos estudios se concluyó que la vacuna induce una respuesta inmune adecuada en la población pediátrica con un muy buen perfil de seguridad.

Los estudios de fase III de este biológico en población pediátrica están en curso en el momento, pero se recordó que aún así, el Instituto de Salud Pública de Chile ya aprobó el uso de Sinovac en menores de edad.

Además, afirmaron que la plataforma usada para desarrollar la vacuna de Sinovac es la misma que se usa para desarrollar otras vacunas que están destinadas para la población infantil.

“La plataforma de vacunas que usa virus inactivados es una de las más antiguas de las cuales se tiene un mayor conocimiento y experiencia en su uso. Vacunas desarrolladas sobre esta misma plataforma se usan con frecuencia en población infantil. Por ejemplo, la vacuna de polio inactivada se usa a partir de los dos meses de edad con excelentes resultados”, afirmó Arregocés.

A pesar de que no hay probabilidad de que se presenten reacciones graves, los niños involucrados, según las autoridades sanitarias, están bajo supervisión médica en caso de presentarse cualquier contratiempo. De acuerdo con las disposiciones actuales, se esperarán algunos días para poder iniciar el esquema de vacunación con Pfizer, biológico que sí está aprobado en menores de edad.

Finalmente, y ya para explicar qué pasó en Risaralda, el director de Medicamentos sostuvo que lo sucedido fue un error programático.

Lo anterior respalda lo dicho por el secretario de Salud de Risaralda, Javier Darío Marulanda, quien además, señaló que la equivocación se produjo con la aplicación de la primeras dosis y no con la segunda, como se divulgó en un principio.

“En estos niños, desafortunadamente, por un error programático, les colocaron vacuna Sinovac. No han recibido la segunda dosis con una vacuna diferente, sino que su esquema de vacunación lo iniciaron con la vacuna que no era la de primera elección”, explicó en entrevista con el programa Mañanas Blu, de Blu Radio.

En ese sentido, Marulanda explicó que la situación se produjo hace poco más de dos semanas en una clínica que fue adaptada como punto de vacunación. “No les causa ningún problema, también tiene inmunidad, se reportó al Ministerio, se le está haciendo seguimiento, son múltiples los casos que han ocurrido en el país, que es predilección poner una vacuna, pero han puesto otra, no es que les vaya a causar problema”, afirmó.

