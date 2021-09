Con Martha Bayona a la cabeza, Colombia se impuso en la Copa de Naciones de Pista

Martha Bayona de Colombia celebra en la final de la prueba del keirin durante la Copa de Naciones 2021 realizada en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán

Con cinco medallas de oro, seis de plata y seis de bronce para alcanzar una puntuación de 23.680 puntos y como guinda una representación sobresaliente de Martha Bayona, Cali cumplió como anfitriona de la Copa Naciones de Pista disputada en el Velódromo Alcides Nieto Patiño.

Bayona, veintiséis años, se convirtió en la máxima estrella del evento al ganar en la velocidad individual, velocidad equipos, 500 metros mujeres y en la modalidad de Keirin.

En ésta última prueba, la velocista colombiana superó a dos de sus más difíciles rivales, la mexicana Yuli Verdugo (plata) y la polaca Urzsula Los (bronce).

En declaraciones recogidas por EFE, la colombiana se mostró orgullosa de los resultados obtenidos en la Copa Naciones de Pista:

Disfruto mucho la velocidad por equipos. Me gusta ganar con mis compañeras, todas las pruebas me llenan de orgullo y darle medallas al país

La actual reina de las pistas cronometró un tiempo de 33,233 segundos en los 200 metros, registro que la ubicó por encima de la francesa Mathilde Gros (plata) con 34,506, y la polaca Sibiak Nikola (bronce) con 34,955.

Bayona comandó un destacado componente femenino junto a la promesa barranquillera Marianis Salazar, quien terminó cuarta con 35,128.

Martha Bayona confesó su alegría ante el desempeño particular y su incidencia en el comportamiento colectivo: “La verdad no me lo esperaba, pero venía con una mentalidad demasiado fuerte y un plan de entrenamiento muy bueno, estoy muy contenta de haberle entregado estos triunfos a Colombia, siempre estuvo con una buena disciplina con mi entrenador John Jaime y acá se vio, vamos por más y muchas gracias a quienes nos apoyan. Esto me da mucha confianza y sé que puedo lograr muchas cosas”.

Con respecto a la localía, la velocista colombiana afirmó que “estar en casa nos llena de mucho orgullo, la gente no nos pudo acompañar, pero desde casa sé que nos acompañaron, muy contenta de brindar este bonito espectáculo para toda Colombia. Tuve unas rivales muy fuertes, Mathilde Gros y Yuli Verdugo. Disfruto mucho la velocidad en equipos, soy una de las que me gusta ganar con mis compañeras, todas las pruebas me llenan de orgullo y darle medallas al país. En el programa PAD vienen niñas con un proceso muy bueno, hay que seguir. Estoy cansada, pero contenta. Siempre que corro por mi país y mi departamento daré lo mejor”.

Colombia gana sus primeras dos medallas de oro en la Copa Mundo de Naciones de ciclismo de pista

Colombia concluyó primera en el medallero, con un desempeño loable: cinco medallas de oro, seis de plata y seis de bronce, metales con los que sumó 23.680 puntos; fue secundada por Trinidad y Tobago, delegación que cerró con cuatro oros, y Polonia en el tercer puesto con dos oros, tres platas y cuatro bronces.

En ciclismo masculino, la medalla dorada fue alcanzada por la cuarteta de persecución, conformada por Juan Esteban Arango, Bryan Gómez, Jordan Parra y Juan Pablo Zapata, quienes superaron a Michael Foley, Jackson Kinniburgh, Mathias Guillemette, Sean Richardson.

Todo lo que debe saber sobre la Copa de Naciones de ciclismo de pista 2021 que se correrá en Cali

Actuación destacada la de Juan Esteban Arango quien conquistó la medalla de plata en el ómnium masculino después de hacerle lucha en el sprint a Daniel Crista (Rumania) quien ganó el oro.

La participación colombiana en la Copa de Naciones le garantizó cupos para doce ciclistas que clasificaron directamente al Mundial de pista 2021, que tendrá lugar en la ciudad francesa de Roubaix del 20 al 24 de octubre.





