Rigoberto Urán confiesa por qué de joven no le fue bien en el amor: “Uno en un pueblo siendo bien pobre, vendiendo chance...”

Rigoberto Urán, en el Tour de Francia 2017. Foto: Chris Graythen/Getty Images

Si hay un ciclista que destaca tanto por su actuar deportivo como por su personalidad arrolladora cuando no está sobre los pedales, ese es Rigoberto Urán. El antioqueño de 34 años ha deleitado a los colombianos con sus destacadas participaciones, como la de las pasadas justas olímpicas, pero también con sus declaraciones en medios de comunicación, pues con su originalidad al hablar, se roba más de una carcajada. Y este 12 de septiembre no fue la excepción.

El Toro de Urrao fue invitado al programa dominical The Suso’s Show, emitido por Caracol Televisión, y compartió con los televidentes la que a su juicio es la carrera más dura, su momento más difícil como ciclista y el mejor pedalista de los últimos tiempos. Contó, además, cómo lo ha tratado la vida a nivel sentimental.

En la ronda de preguntas rápidas con Suso, Rigo confesó que la carrera más dura que ha corrido es el Giro de Lombardía, así como, de las tres grandes, la competencia de mayor dificultad es el Tour de Francia. También dejó claro que si bien los últimos años ha habido tandas de pedalistas fuera de serie, el mejor es su compatriota Egan Bernal, y confesó que el momento más complicado como deportista fue cuando se perforó un pulmón, en La Vuelta a España 2019.

Cuando adolescente no le fue bien en el amor

Como los colombianos conocen mucho del Rigo deportista, pero poco del enamorado, Suso quiso ahondar en dicho tema, y él, fiel a su estilo, fue honesto. Dejó claro que en su juventud, el amor no fue lo suyo y explicó las razones.

“Uno en un pueblo siendo bien pobre, vendiendo chance, ¿usted cree que las niñas le van a parar bolas a uno? ¿Pa’ qué? Para eso estaban los niños de los ricos, entonces mal, huevón. Mal, mal, mal.”, argumentó.

Conforme con Rigo, cuando le comenzó a ir bien en el amor, fue cuando dejó el país para entrenar en Italia. “Yo vine a progresar cuando me pagaban en euros, en ese entonces estaba a 2.500 pesos, ahorita está a 4.000. Cuando estaba en Italia mejoré un poquito, pero cuando estaba en Urrao, no”, agregó.

El Toro de Urrao también explicó que su mala fortuna con las mujeres se debió a que, cuando estaba pequeño, pocos espacios tenía para interactuar con sus amigos. “Mis compañeritos iban a hacer la tareítas y a mí me tocaba ir a vender chance, entonces ¿qué niña le va a parar bolas a uno así, huevón?”.

No poder trasnochar, otro impedimento en el amor

“La adolescencia de los deportistas es diferente porque uno no puede trasnochar. En Urrao no podía trasnochar porque hay club de ciclismo, entonces nos vigilaban. Si usted salía en las noches, no lo llevaban a las carreras, y en un pueblo, todos son chismosos, todos se conocen, entonces ahí sí... Si uno salía, al otro día le decían: ¿que usted estuvo en el bar de Enrique y se tomo esto?”, narró Rigoberto Urán, haciendo referencia al porqué era difícil tener una relación.

Sobre el tema del amor, Urán también se refirió a un mito en el mundo del deporte:

“No sé por qué se ha generado el tema de que, para los deportistas, tener intimidad es muy malo para el rendimiento. Claro, es súper malo si de pronto está usted con una muchacha que apenas conoce; es malo porque usted se queda toda la noche pedaleando y pedaleando. Pero con su señora, no más usted sube Patios y se va pa la casa, ya está. Pero es eso”.

Entre risas, Urán agregó: “Le decía a uno que no podía trasnochar, que no podía hacer nada, entonces una vivía con ese temor, y ya que crecimos, seguimos con el mismo temor”.

