“Wílmar Roldán es de los mejores árbitros de la Conmebol, pero también se equivoca”: Miguel Scime

El primer partido internacional dirigido por el colegiado antioqueño se dio en el 2008 recién recibió la insignia de la FIFA. Foto: Colprensa

En diálogo con el programa Blog Deportivo de la emisora Blu Radio, el director y miembro de la Comisión Arbitral de la AFA, Miguel Scime, dio su punto de vista sobre las polémicas arbitrales en Sudamérica tras lo visto en las eliminatorias Conmebol rumbo al mundial de Catar 2022.

Miguel Scime, también instructor y consejero en la Fifa, fue enfático en evaluar el trabajo del juez colombiano Wílmar Roldán, específicamente en una jugada que se vio en el partido entre Brasil y Perú en la que estuvo involucrado el futbolista Neymar Jr. por una falta con manotazo incluido en el rostro a Alexander Callens que fue sancionada con tarjeta amarilla.

Si bien en el partido de Uruguay con Ecuador también hubo polémica por las decisiones arbitrales en dos patadas que los ecuatorianos reclamaron como pertinentes de tarjeta roja, Scime se centró en la acción del juego que pitó el colegiado antioqueño. Sobre él dijo que puede equivocarse pese a ser catalogado como uno de los mejores árbitros de la confederación de fútbol sudamericana:

Sin lugar a dudas yo creo que en estos momentos Wílmar Roldán es uno de los mejores árbitros de Conmebol, ergo eso no quiere decir de que se equivoque o no se equivoque. Para eso tenemos el sistema y se buscó la tecnología, de la cual yo soy un ortodoxo de peso de la misma

Examinó la jugada de Neymar en el codazo contra Callens y fue enfático en que al haber existido falta, el criterio de la sanción debió estar asistido con el VAR:

Hubo dos jugadas puntuales que al margen del protocolo VAR, el VAR pudo haberlo asistido al árbitro por lo menos para que haga un OFR (on field review), mejor dicho hacer un APP de cuando la jugada termina en gol y luego hacer un OFR para que vaya a ver la jugada si existió o no existió falta de Neymar cuando disputa el balón, sí, lo tendría que haber hecho.

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Brazil v Peru - Arena Pernambuco, Sao Lourenco da Mata, Brazil - September 9, 2021 Brazil's Neymar is shown a yellow card by referee Wilmar Roldan REUTERS/Ricardo Moraes

Scime aclaró que el reglamento es tácito, aludiendo que “todo golpe sobre la cara de un adversario debe ser rigurosamente castigado, sobre todo porque es una parte de la cual corre grave peligro el físico del adversario”.

Ante eso señaló dos errores en específico. La posibilidad de no haber asistido a Wílmar Roldán en la jugada llamándolo para que fuera a revisar la acción y el otro que Roldán por sus características es un árbitro no dependiente del VAR, pero que a veces que los que están en el videoarbitraje parecen no atreverse a llamarlo pese a que el juez del VAR era el uruguayo Esteban Ostojich, con toda la autoridad del caso para pedirle revisar la jugada en video.

En la emisión del 10 de septiembre de Blog Deportivo, Miguel Scime dijo que las decisiones tomadas en la Conmebol en cuanto a arbitraje se refiere pasan una cuestión de nacionalidad en lo alusivo a la idoneidad:

Yo estuve cinco años en Conmebol así que conozco cómo se maneja la comisión de arbitraje. La gente que tiene más experiencia y es más conocedora en el continente siempre me explicó que nunca es conveniente que el presidente de la Comisión de Arbitraje sea un argentino o un brasileño

Se refirió a las salidas del juez colombiano Óscar Julián Ruiz y del uruguayo Jorge Larrionda de la comisión de arbitraje por parte de un colegiado brasileño que le quiso dar exposición a nuevos talentos:

Esto está dominado totalmente por un señor (Wilson Seneme) que hace uso y derecho de acuerdo a su condición y su conocimiento. No sé si lo hace de buena o mala fe, pero si después de todos estos años de funcionamiento siempre hay inconformismo o dicotomía de mala praxis, algo no está funcionando bien

