“No te inventes una historia”: Guillermo Vives arremete nuevamente contra Carlos Vives

La fuerte controversia que existe alrededor de los hermanos Vives está más fuerte que nunca, pues este sábado 11 de septiembre se conoció un nuevo capítulo en este drama familiar, que confirmaría la pésima relación que existe entre los dos. Todo comenzó cuando Guillermo Vives anunció su retiro de la sociedad que habían conformado entorno a ‘Gaira’, restaurante-bar ubicado en una exclusiva zona al norte de Bogotá.

El tema fue expuesto ante los televidentes que presenciaban el matutino ‘Buen día Colombia’, del Canal RCN, donde Guillermo Vives recordó que ya no hace parte del que fuera el negocio familiar, en un primer momento esto fue lo que mencionó:

“Yo vendí mi parte… Pero mejor no hablemos de ese tema, vamos a montar otro, indiscutiblemente estoy viendo, porque es lo que me gusta hacer, a mí me gusta cantar y cocinar”, y haciendo referencia a los otros proyectos en los que se encuentra trabajando. Aclaró además, que el restaurante es propiedad de la familia Vives Vásquez (Por Carlos y Claudia Helena, su esposa y socia); “eso ya le pertenece a ellos porque mi mamá salió de ahí, yo también y mi hermano menor que también era socio, salió de eso”, explicó.

Cabe destacar que, el restaurante se vio obligado a cerrar sus puertas por cuenta del fuerte y extenso confinamiento que vivió Colombia por cuenta del covid-19, lo que los obligó a replantear el modelo de trabajo, sin embargo, muchos restaurantes no lograron salir a flote solamente viviendo de los domicilios, por lo que debieron reestructurar también las contrataciones de ayudantes de cocina y meseros.

La última vez que se habló del tema, lo hizo la exreina y esposa de Carlos Vives, Claudia Elena Vásquez, en entrevista con ‘Lo Sé Todo’, allí, la mujer advirtió del grave estado financiero por el que estaba pasando el lugar por lo que ‘Guillo’ se vio obligado a vender su parte pues ya no quería continuar con el proyecto.

“Nos demoramos mucho, fueron tiempos difíciles, Carlos y Guillermo intentando separar la sociedad, cada uno pensando en comprar o en vender y finalmente Guillermo vende su participación accionaria. Carlos la compra y después que se hace la transacción decimos ‘tenemos un reto por delante enorme’, comenzamos con cuatro empleados y ya sumamos 100”, señaló Claudia Elena.

Y agregó: “Nos ha tocado financiar el bar con los ahorros y tratar de sacarlo adelante con deudas financiera importantes también, hablando con los bancos, poniéndoles la cara, mencionándoles que tenemos unas expectativas y también con el riesgo de la pandemia”.

Hoy, sin embargo, Guillermo se pronunció a través de sus redes sociales en el que señala a su hermano Carlos Vives como una persona narcisista que no ve más allá de su talento, que bloquea ver lo que hacen bien las demás personas.

“Carlos Vives, no te inventes una historia de la que Colombia fue testigo. Tu nivel de narcisismo jamás te permitirá reconocer el talento de los demás”, estas fueron las palabras que compartió a través de su cuenta de Instagram, que ya suma más de 7.600 ‘me gusta’ y alcanza los 1.300 comentarios, de los que podemos destacar algunos:

“Ten mucha paciencia, la vida se encarga de demostrar todo”, “Yo creo que Carlos es buena gente”, “Cada día admiro más tu carisma y talento, bendiciones para ti y tu bella familia”, “ánimo Guillo, la justicia divina premiará el corazón puro y verdadero”, “Guillo tómalo con calma, mucha calma”, “Acabaron con Gaira, la nueva carta es pretenciosa y sin temática”, entre otros.

