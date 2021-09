La evidencia de los fanáticos que anticiparía un regreso entre Sebastián Yatra y Tini Stoessel. Foto: Redes

Después de casi un año de relación, la pareja conformada por Sebastián Yatra y Tini Stoessel se disolvió. El pasado 16 de mayo, con una nota a sus fanáticos, la pareja anunció su ruptura por medio de sus redes sociales. Sin embargo, el cariño entre los dos no dejó de existir.

“Obvio nos seguimos queriendo mucho y yo siempre voy a querer lo mejor para ella, siempre vamos a respetarnos, nos vamos a tener un gran cariño”, dijo, en su momento, el cantante colombiano.

A pesar de la ruptura de los artistas y que por medio de redes sociales se les ve felices, los fanáticos no dejan de armar un rompecabezas de su posible reconciliación. En primer lugar, el internet transcurrió en revuelo porque ambos asistieron a los Premios Juventud en Miami.

Como detectives, algunos fanáticos lograron descifrar que estaban en las mismas playas, en la misma casa y con los mismos amigos, por lo que empezaron los rumores de una posible reconciliación ante la argentina y el colombiano; sin embargo, estas especulaciones tomaron fuerza cuando la instagramer Juariu también lo detectó, y con una serie de frases, la periodista aseguró: “Tini con Yatra en el mismo lugar”, “Y no estoy hablando que están los dos en Miami”, “Sino en la misma casa”, para luego dar paso a las evidencias.

Sin embargo, a pesar de las conclusiones, en una entrevista con la Revista Hola!, la cantante argentina se refirió en muy buenos términos de su exnovio colombiano. “Me gusta tener una buena relación con alguien que significó tanto para mí. Todas las personas que pasaron por mi vida me enseñaron algo y se lo voy a agradecer siempre”.

Ahora, los detectives volvieron por otra coincidencia. Tanto Stoessel como Yatra se encontraban en España para el Coca-Cola Music Experience, festival que se llevó a cabo en la ciudad de Madrid. Entre las sospechas de los seguidores, destaca que creen que llegaron en el mismo vuelo a la capital del país ibérico.

Sin embargo, no hay fotos de un posible reencuentro y se evidenció que, rápidamente, el cantante voló hacia Estados Unidos.

Enrique Iglesias le confesó a Yatra que el siguiente será su último álbum

En medio de una conversación entre amigos, Ricky Martin, Sebastián Yatra y Enrique Iglesias hablaron de sus respectivas carreras musicales. Los tres artistas revelaron varios detalles, sin embargo, fue Iglesias el que entregó la información más sorpresiva. El intérprete de “Bailando” dejó atónitos a sus colegas y seguidores cuando anunció que su próximo álbum sería el último.

“No lo sé, estoy en ese momento de mi vida, en ese capítulo de mi vida, en el que pienso que es el momento correcto de hacerlo; he estado pensando en esto desde 2015. Nunca pararé de hacer música, nunca pararé de escribir canciones porque me encanta escribir canciones, pero lo haré en un camino diferente. No es necesario empacarlo en un álbum. Entonces, este proyecto es importante para mí”, explicó Iglesias.

