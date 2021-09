“Ella es una mujer valiosa”: Alberto Linero explicó por qué no habla de su pareja

En la imagen, el exsacerdote Alberto Linero. Foto: Instagram Alberto Linero

Desde 2018, Alberto Linero se convirtió en el centro de atención de muchos, luego de que anunciara que, tras más de 20 años de formar parte de la comunidad religiosa colombiana, se retiraba oficialmente del sacerdocio. Sin embargo, hace unos meses el exsacerdote volvió a estar en boca de todos al revelar que se encontraba en una relación sentimental.

El pasado mes de mayo, en entrevista con el programa ‘La Red’, Linero contó que decidió abandonar el sacerdocio porque en ocasiones se sentía solo y, además, quería vivir nuevas experiencias. Fue así como en medio de su nuevo camino fuera de la vida religiosa se reencontró con “un viejo amor”, una mujer a quien conocía desde hace años y de quien, finalmente, se enamoró.

“Las relaciones no se hacen porque nos necesitamos. Las relaciones se hacen porque nos da la gana estar juntos. Es la primera vez que estoy enamorado. Es la primera vez que tengo a una mujer que me acompaña, con la que sueño, en la que pienso”, expresó el exsacerdote en su diálogo con el programa de Caracol Televisión.

A finales de agosto de este año, Linero volvió a encender las redes cuando en su cuenta de Instagram publicó la primera foto de quien sería su novia, acompañada del mensaje “Es ella… #amaresganarlotodo”.

Foto: Instagram Alberto Linero

Desde ahí, cientos de usuarios y seguidores comenzaron a cuestionarlo sobre quién era la misteriosa mujer que en la fotografía aparece de espaldas sentada frente al mar, que le robó el corazón y de quien no suele hablar.

En los últimos días, en entrevista con el programa ‘Lo sé todo’, el exsacerdote entregó detalles sobre su vida amorosa y explicó porque las razones de por qué ha mantenido su relación lejos de la esfera pública.

<i>“</i>No la he escondido, mucha gente nos ha visto en los aviones, nos ha visto en la casa, en los lugares turísticos a los que vamos, al estadio (...) Ha sido un regalo de la vida, un regalo de Dios. Ella está de espaldas pero ya mucha gente la ha descubierto y la ha buscado. Yo normalmente no hablo de ella, porque yo creo que ella es ella, ella no es un apéndice mío”, explicó Linero al mismo programa.

En su diálogo con ‘Lo sé todo’, Linero también destacó que está muy feliz con su relación y destacó de su pareja su cualidad de ser capaz de conseguir todo por ella misma, y por tanto, según describió, ser una gran emprendedora.

“Ella es una mujer valiosa, emprendedora, con una agencia propia de marketing. Tiene un gran trabajo, sabe mucho de eso, y la admiro profundamente. Me gusta que abra espacios y que ella quiera abrirlos por ella misma, no porque tenga una relación conmigo. Por eso normalmente trato de respetarla y de trato de no hablar de ella más de lo normal”, indicó el exsacerdote en su entrevista con el mismo programa.

Los detalles de quién sería la novia de Alberto Linero

En la imagen, 'Alcy', quien al parecer sería la novia de Alberto Linero. Foto: Instagram Alcymb

Sin embargo, aunque Alberto Linero ha tratado de mantener su relación en privado, luego de que publicara la foto de su novia en su cuenta de Instagram, sus seguidores se dieron a la tarea de indagar un poco más sobre quién sería la misteriosa mujer.

Al parecer, la novia de Alberto Linero se llamaría Alcy, pues, luego de que Linero publicará la foto en su Instagram, la mujer también compartió una imagen de un hombre de espaldas con la descripción “Es el! #AmarEsGanarloTodo”.

Esta sería la imagen de Alberto Linero que, al parecer, su novia publicó. Foto: Instagram Alcymb

Pese a que en la publicación no hay etiquetas que identifiquen al hombre, los seguidores de Linero aseguraron que es él por la forma de su cabello y las manillas que suele llevar consigo. De hecho, en entrevista con Caracol Radio al exsacerdote lo cuestionaron sobre su relación y, en medio del diálogo, la periodista le dijo: “Estamos hablando de ‘Alcy’”.

Ante la afirmación Linero solo se río y le respondió: “Estamos hablando de ‘Fermina Daza’”, con lo que el tema de conversación se desvió. Oficialmente, hasta ahora no se ha confirmado si ‘Alcy’ es la novia de Alberto Linero.





SEGUIR LEYENDO