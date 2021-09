Clubes han impedido que nuevos inversionistas del Deportivo Pereira participen en asambleas de la Dimayor

Empresario italiano, Alessandro Corridori, socio inversionista del grupo Azenty, asesoró el proceso de negociación para la adquisición de los activos de la Corporación Corpereira / (Asuntoslegales.com.co)

Hace un mes se oficializó la noticia de que el club Deportivo Pereira, en fase de liquidación, no llegó a recibir postor válido alguno en medio de una subasta privada y sus dirigentes accedieron a aceptar la venta directa al grupo empresarial Anzety.

Ahora, en el proceso de reorganización del club ante la Dimayor, apareció un obstáculo en el camino para los risaraldenses, que tiene que ver con el aval de la transferencia de derechos y acciones del club de sus anteriores dueños a los nuevos, pues Anzety, que se quedó con el 49 % del equipo de fútbol, tiene como máximo socio inversionista al empresario italiano, Alessandro Corridori.

Corridori quedó absuelto del proceso de investigación que se le abrió en 2013 por el llamado descalabro bursátil de Interbolsa, y por este motivo en particular no es del agrado de miembros del alto Gobierno, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la Dimayor.

En ese sentido, en la Dimayor no han podido avalar la transferencia para incluir a Corridori en las asambleas del ente rector del fútbol profesional colombiano. Según informaron en el programa Blog Deportivo de la emisora Blu Radio, Álvaro López, máximo acreedor del Deportivo Pereira, estuvo en Bogotá recientemente para advertirle al presidente Fernando Jaramillo que no acepten al grupo Anzety en la transferencia de derechos y acciones, pues desconfían de su capital y el riesgo.

En una imagen difundida a mediados de agosto en la cuenta de Instagram pereiraenvivo fueron anunciados los nuevos accionistas del equipo Matecaña y presentados ante los empleados del club. En la imagen aparecen:

“Sócrates Valencia Jr. (hijo del máximo socio), Jhony Vásquez (capitán del Deportivo Pereira), Alexis Márquez (DT Deportivo Pereira), Alessandro Corridori (socio inversionista Anzety), Sócrates Valencia (socio inversionista), Camilo Bolívar (abogado de Anzety) y Luis Augusto el “Chiky” García (intermediario).

Presentación de nuevos inversionistas de Deportivo Pereira ante el cuerpo técnico y jugadores del club / (Instagram: pereiraenvivo)

También es sabido por la Fedefútbol y la Dimayor que el grupo Anzety realizó una oferta mercantil y promesa de compraventa con la empresa de los vigentes dueños del Pereira, tras la confirmación de la compra que tuvo fecha el pasado 29 de julio y en la que Jhon Omar Candamil, representante legal liquidador del equipo Matecaña, informó al Juzgado Primero Civil de la capital de Risaralda la falta de postores válidos.

Sobre la polémica que suscitó el papel del empresario Alessandro Corridori en la subasta con el grupo Anzety, el medio digital Asuntos Legales del diario La República se contactó el 18 de agosto con el director jurídico del grupo para consultar qué papel tiene el italiano en el consorcio, a lo que les respondieron que no está inhabilitado para asesorar a la empresa, pues al no haber una medida condenatoria, Corridori no tiene ningún impedimento para invertir o participar en procesos en el sector privado:

Corridori asesoró el proceso de negociación para la adquisición de los activos de la Corporación Corpereira, su caso quedó en el pasado y para prestarnos su asesoría no tiene ninguna inhabilidad. Estamos esperando que el liquidador en ejercicio de sus funciones, como auxiliar de la justicia, gestione los avales ante la Dimayor y las demás entidades, para la adquisición de los permisos deportivos

Indiscutiblemente, el tema de la propiedad de Pereira y sus dirigentes serán materia de análisis en las próximas asambleas de la Dimayor, pues incluso hay fuentes de Blu Radio que confirman que ya le están buscando sustituto a Fernando Jaramillo en la dirigencia de la entidad, para ser sucedido por Mauricio Correa, por lo que es incierto lo que pueda pasar en el futuro próximo con la nueva dirigencia del cuadro matecaña y sus representantes ante la Dimayor.

Según el periodista deportivo, Fabio Poveda, varios presidentes de clubes que están en Barranquilla han sido invitados por la Federación Colombiana de Fútbol y han aprovechado su estancia para reunirse y estar preparados para el encuentro de la próxima semana en Dimayor:

Es cierto que hay inconformidad en algunos dirigentes por la gestión de Fernando Jaramillo; también quieren pensar sobre el cambio de estatutos de la Dimayor

