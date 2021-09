Caso Sara Sofía Galván: exesposa de Nilson Díaz asegura saber dónde está enterrada la niña

Nilsón Díaz, exnovio de mamá de Sara Sofia Galván. Fotos: archivo y Policía.

De acuerdo con lo revelado por Yeni Cardozo, quien habría sido pareja sentimental de Nilson Díaz y con quien tuvo cuatro hijos, este hombre que está involucrado en la investigación de la desaparición de Sara Sofía, tras ser la pareja de Carolina Galván, madre de la menor, sería el autor intelectual del asesinato de la niña.

Según lo informado por Noticias RCN, esta mujer le habría manifestado al periodista que ella cree saber la ubicación de donde podría reposar el cuerpo de la pequeña Sara, pues reveló que este hombre tenía un lugar al que siempre acudía para ir a consumir drogas, además, agregó que ella cree que este hombre habría cometido abuso sexual contra la niña.

“Porque para mí Nilson Díaz es un monstruo, porque lo que hizo con Sara lo convierte en un depravado, en un loco, es un monstruo”, afirmó Cardozo en un video revelado por el noticiero.

Asimismo, contó que este sujeto “llegaba de los negocios de mujeres drogado, tomado y vuelto nada a maltratarme delante de mis hijos.”

De igual manera, el medio informó que ella está dispuesta a ser testigo en todo el proceso judicial que se adelante por la desaparición de la menor y declarar en contra del presunto autor material.

“Yo sí creo que Nilson Díaz, sí abusó de Sara Sofía y que enterró su cuerpecito para que no fuese encontrado”, sostiene la mujer.

Tras darse a conocer el relato de esta mujer, el diario El Tiempo se comunicó con Yeni Cardozo y confirmó que también les dio el mismo testimonio en el cual agregó que ella fue víctima de Nilson durante muchos años, pues la explotaba de todas las formas.

El mismo medio informó que la mujer les señaló: “si analizan, él pudo haber tenido tres días para enterrar el cuerpo de la bebé”, palabras que también reveló inicialmente Noticias RCN.

En diálogo con el medio, la expareja de Díaz dijo que viajó desde Tolima hasta Bogotá para solicitar a las autoridades que la incluyan en las declaraciones del caso y para “hablar con la familia de la menor”.

“Si hubieran atendido mis denuncias, esa niña estaría viva”, indicó bastante afectada la mujer que espera ser escuchada por las autoridades.

Con respecto al lugar donde podría estar el cuerpo de Sara Sofía, esta mujer explicó: “la niña está sobre la avenida, más o menos a unos pasos del puente que queda sobre la avenida, en un matorral que hay exactamente donde él se hacía en sus días de consumo”, agregando: “para mí él tuvo tres días para excavar el hueco donde iba a enterrar a Sara Sofía y para mi ella está enterrada en ese lugar”.

Por su parte, quien sí reaccionó fue Xiomara Galván, la tía de la niña. “Yo siempre he pensado que este señor Nilson Díaz no es la víctima de todo esto. Él es el actor intelectual. Siempre se lo he dicho a la Fiscalía”.

Nilson Díaz, fue señalado previamente de abuso sexual a una menor y la Policía, al parecer, no hizo nada

Yenny Cardozo, hizo el señalamiento a través del informativo de Citynoticias, donde aseguró que la víctima fue una de sus hijas menor de edad. “Hago esta acusación porque en su debido momento mi niña también me manifiesta que está siendo abusada por Nilson Díaz, yo me vuelvo loca y quiero matar a ese tipo”, aseguró la mujer.

Ante la dura revelación de la pequeña, Cardozo fue presa de la ira y la desesperación por lo que increpó violentamente al hombre.

“Me descontrolo y este tipo comienza a gritar porque se siente atacado por mí, y llama a la Policía. Ellos llegan a hacer un allanamiento porque Nilson dice que yo expendo droga y que yo soy drogadicta”, narró perturbada.

Cuando los uniformados llegan al lugar en el que residía la mujer, ella les señala que por el contrario la víctima es su hija menor de edad, pero según Cardozo, las autoridades desestiman su acusación y defienden a Díaz.

“Llegan a mi casa a hacer el allanamiento y le comento al policía la situación, porque estoy mal. Pero me dice que no, que yo no puedo estar haciendo una acusación de esas, que como voy a calumniar al papá que los ha tenido, siendo que yo soy una madre que los ha abandonado”, sostuvo.

En la entrevista para Citynoticias, Cardozo reiteró que en el procedimiento de las autoridades les volvió a manifestar a los uniformados que su hija menor de edad fue abusada por Díaz, y aún así no hicieron nada, por el contrario dejaron a los menores a merced del hombre.

“No hicieron nada, le entregaron más rápido los niños a él y luego le dicen que se vaya, que coja a sus hijos y que deje de llevarlos con una loca. ¿Qué le pasa a las autoridades?”, cuestionó.





