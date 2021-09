Por la polémica participación colombiana en la Feria de Libro de Madrid, convocan marcha contra Iván Duque en la capital española

Colombia País invitado de la 80 Feria del Libro de Madrid 2021

La polémica por la selección de autores y autoras colombianas a la Feria del Libro de Madrid que inicia este viernes 10 de septiembre en España sigue suscitando críticas y aun más después de que el embajador de Colombia en ese país, Luis Guillermo Plata, se retractara de haberse referido a los escritores seleccionados como ‘neutros’, es decir, que no tenían opinión, al menos negativa, del gobierno de Iván Duque.

A causa de esto y de la sospecha de que el Gobierno no quiso invitar literatos críticos de la gestión del presidente, la autora Melba Escobar declinó su participación en el evento al que no fue invitada ni Carolina Sanín, ni Pilar Quintana, Santiago Gamboa, Héctor Abad o Piedad Bonnett, algunas de las más importantes plumas contemporáneas.

Esto no se quedó en algunas renuncias o reacciones sino que ahora se elevó a una movilización el próximo domingo 12 de septiembre ante la llegada del mandatario colombiano a Madrid. “Gran manifestación contra la llegada de Iván Duque. El presidente de Colombia llega a Madrid con motivo de la celebración de la Feria del Libro 2021. #DuqueNonGratoEspaña #AlertaDuqueEspaña #FueraDuqueGenocidaEspaña”, se lee en el cartel.

La movilización iniciará en la Puerta del Sol, el principal punto de encuentro de Madrid a las 12H y terminará a las 15H en la Puerta de Alcalá (Parque del Retiro), hacia el oriente de la capital española. El evento está organizado por Resistencia Madrid y Por la vida, la paz y la Justicia de Colombia en el país europeo.

En sus cuentas en redes sociales indican que la razón de la movilización es porque no se quiere en España al “presidente asesino, que ha matado y desaparecido cientos de jóvenes solo por reclamar lo justo. Mientras el gobierno no deje de matar, no dejaremos de marchar”, expresaron.

Toda la polémica por el denunciado sesgo inició cuando la revista W Magazín publicó un artículo en el que señalaba que autoras y autores habían sido excluidos de la Feria por su postura frente al gobierno.

El texto que lleva por nombre ‘El gobierno de Colombia excluye a escritores prestigiosos como invitado en la Feria del Libro de Madrid’, denuncia que, aunque hay confirmados excelentes escritores para asistir a este encuentro cultural, muchos otros se quedaron por fuera. “El gobierno de Colombia acaba de escribir una página triste e inmerecida en la historia de la gestión literaria, cultural y política. En conversación con BluRadio, en la mañana de este lunes, el periodista aseguró que la polémica selección de los autores habría sido orden, directamente, desde Colombia.

Según lo que comentó Winston en la emisora, sus sospechas respecto a que algo andaba mal surgieron cuando tuvo acceso la programación de la feria, pues, como experto en literatura, notó la evidente ausencia de varios autores de gran importancia en el país. “El retrato de la literatura colombiana contemporánea en la Feria del Libro de Madrid, como país invitado es muy incompleto porque ha primado el sectarismo político”, se lee en el texto que lanzó fuertes acusaciones en contra del ambiente político del país.

Fue ahí cuando el embajador Plata salió a decir, en el portal Libertad Digital, que lo que primó en la escogencia fue tener ‘neutralidad’. “Uno no quisiera que una feria literaria se convirtiera en una feria política. Ni para un lado ni para el otro. (…) Se ha tratado de tener cosas neutras donde prime el lado literario de la obra”, manifestó.

Finalmente se tuvo que retractar diciendo que se equivocó usando la palabra ‘neutros’. “Me equivoqué. Desafortunadamente, el modo en que empleé mis palabras distorsionó el sentido último de lo que quería expresar. Ustedes, como profesionales de la palabra, bien saben que en algunas ocasiones escogemos las palabras de manera precipitada y aquello puede llevar a equívocos y mal entendidos”, señaló.

SIGA LEYENDO