Imanol Erviti sobre ‘Superman’ López: “Que reaccionase porque estaba a tiempo de recuperarse”

Algunos compañeros de Miguel Ángel López, como el caso de Imanol Erviti, se pronunciaron tras el abandono en la Vuelta a España.

El pasado sábado, 4 de septiembre, se incendiaron varios medios de comunicación y portales de opinión pública tras el abandono de Miguel Ángel López de la Vuelta a España 2021. Ese día los escarabajos se encontraban corriendo la fracción número 20 de la Vuelta.

Todo sucedió cuando el rezago del ciclista colombiano parecía una ‘simple’ situación de carrera, y, en una serie de ataques por parte de los ciclistas favoritos, ‘Supermán’ quedó cortado del grupo, perdiendo así sus posibilidades de terminar en la tercera casilla de la clasificación general, posición que le daba para quedar en el podio. Luego, kilómetros más adelante se conoció que el escarabajo colombiano se bajó de su bicicleta y que abandonó la competición.

Por su parte, Imanol Erviti, uno de los últimos compañeros que le quedaba en el Movistar en la etapa número 20, fue uno de los primeros que se paró a convencer a Miguel Ángel López para que continuara con la Vuelta.

En una entrevista con el Diario de Navarra, el pedalista español habló sobre el momento en que vio que López ya no se encontraba pedaleando. “Con buenas palabras le intenté animar, que reaccionase porque estaba a tiempo de recuperarse y que podía hacerlo por compromiso con el equipo, por los compañeros que estábamos allí, porque ya se bajó del Tour y no le gustó y se iba a arrepentir... No sé traté de ser lo más positivo posible, de animarle. Tal y como le vi no era cuestión de forzarle y de ponerse a malas. Pero no hubo manera”.

Erviti confesó que fue una situación muy violenta y que es muy “difícil juzgar” porque aún no se tiene la información completa, pero se insistió en que le parece un caso irreal. “Pasé y vi dos coches, uno de ellos con bicis encima. Pensé, algo pasa. Y un auxiliar me dijo: para, para para Imanol, que Miguel Ángel está ahí. Pregunté si se había caído o estaba malo. Paré y me lo encontré fastidiado, mal, en crisis, cruzado por lo que había pasado”, dijo.

Por último, Erviti contó que este suceso entre López y el Movistar será muy difícil sanar porque “la fiabilidad salta por los aires, y el primer perjudicado de todo lo que ha pasado es él”.

El compatriota de López, Egan Bernal, también contó sobre el momento en que supo que el escarabajo del Movistar se había retirado. “Yo iba adelante del grupo y no me di cuenta del retiro, no sé los motivos del abandono y no me di cuenta del momento cuando se quedo”, dijo. Bernal agregó: “Me pongo en su situación y es frustrante perder el podio en la vigésima etapa. De todo corazón lo lamento por él”.

El colombiano Rigoberto Urán, quien, a pesar de que “no estaba viendo la etapa”, emitió su opinión ante lo sucedido, pues consideró que son hechos confusos que aún faltan por aclarar.

“Hay mucha información, nadie tiene la verdad sobre el tema. Ni usted, ni yo. Como compañero y amigo me duele ver que se haya retirado de la carrera porque estaba muy bien. Uno como amigo de Miguel Ángel tiene que apoyarlo, es un momento muy complicado para él y para su equipo”, afirmó en una entrevista con DeportesRCN y SuperTrending.

