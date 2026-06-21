Cayó ‘Marlon’, mano derecha de ‘Iván Mordisco’ y figura más importante de las disidencias de las Farc en el Cauca

Alias Marlon es conocido como el segundo al mando en las disidencias de alias Iván Márquez - crédito Colprensa

El Ejército Nacional confirmó la muerte de alias Marlon, identificado como el cabecilla y segundo al mando de las disidencias de alias “Iván Mordisco” tras un bombardeo en el departamento del Cauca.

Según información oficial suministrada por fuentes militares a Infobae Colombia, la operación se desarrolló en la zona rural de ese departamento y estuvo a cargo de unidades de Fuerzas Especiales.

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“Marlon” fue señalado, incluso por el presidente Gustavo Petro, como el principal responsable del atentado contra la población civil que ocurrió en el túnel de Cajibío, donde fallecieron 20 personas, el 25 de abril de 2026.

Tras el atentado, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó una recompensa de 5.000 millones de pesos por información que permitiera su captura.

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