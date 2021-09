Gustavo Bolívar se comparó con James Rodríguez y encendió la polémica

Gustavo Bolívar crea polémica al compararse con James: “yo debería estar como James, ustedes qué dicen” ARCHIVO

Esta semana se presentó una gran polémica alrededor de James Rodríguez debido a las fotos filtradas en las que se le vio en medio de una fiesta en Ibiza, España, mientras aprovechaba su tiempo de descanso. La controversia se dio más que todo en Inglaterra luego de que varios aficionados del Everton mostraran su inconformidad con la actuación del futbolista.

Esto por supuesto generó todo tipo de comentarios, pues hay quienes apoyan a James como quienes lo critican por su ‘falta de profesionalidad’. La situación sigue dando de qué hablar y hasta un senador de la República se atrevió a comparar su situación con la del jugador de 30 años.

Este es el caso de Gustavo Bolívar, político de la Colombia Humana, quien aprovechó sus redes sociales para preguntar si debería hacer lo mismo que el goleador del Mundial de Brasil 2014.

El controvertido político de la izquierda publicó en su Instagram la foto de James Rodríguez en un yate con mujeres en Ibiza y preguntó a sus seguidores si quisieran verlo en las mismas, pues cabe recordar que el senador posee un yate en Miami. Lo que el político quiso dar a entender es que él podría estar descansando y disfrutando como el futbolista, pero prefiere “luchar” por el país a pesar de que alguna gente lo critique.

“Muchos me dicen: “En vez de andar luchando por gente que después me putea, yo debería estar como James”. ¿Ustedes qué creen?... Yo digo que mi bello país y los niños que vienen valen la pena cualquier sacrifico”, escribió Bolívar

De inmediato las reacciones aparecieron, pues hubo gente que lo apoyó mientras que otra, por su parte, lo volvió a criticar por aprovecharse de una polémica que no tiene nada que ver con él. Lo cierto es que el senador generó varias opiniones y envió un mensaje a los niños: Luchar por los sueños.

Gustavo Bolívar crea polémica al compararse con James: “yo debería estar como James, ustedes qué dicen” ARCHIVO

POLÉMICA DE JAMES RODRÍGUEZ

Una vez cerrado el mercado de fichajes, superado su confinamiento obligatorio y aprovechando la fecha Fifa de las eliminatorias, James Rodríguez se dio un respiro y viajó a Ibiza, España. El colombiano compartió una fotografía en un yate, pero el medio The Sun divulgó más imágenes en las que se ve al futbolista rodeado de amigos, mujeres y con un vapeador. Su actuar no fue bien visto por la fanaticada del Everton, club con el que no ha debutado esta temporada.

Las fotos de James Rodríguez llamaron la atención, no solo por la manera en que aprovechó su tiempo libre, mientras la Selección Colombia estaba concentrada por las eliminatorias y en los Blues estaban en receso, sino por las mujeres con las que departió, hasta hace poco desconocidas.

JAMES RECHAZÓ OFERTA DE TURQUÍA

Aunque la prensa turca daba por hecho que el futbolista colombiano James Rodríguez viajaría este miércoles 8 de septiembre a Estambul para firmar contrato con el Basaksehir, uno de los equipos jóvenes en la liga de ese país, ganador de la temporada 2019/20, finalmente esto no se dio, pues James no se sentía seguro de llegar a Turquía y habría preferido quedarse en el Everton, club con el que tiene contrato hasta junio de 2022.

Así lo confirmó el periodista turco Yağız Sabuncuoğlu en su cuenta de Twitter, ya que, a pesar de que los clubes tenían todo listo, no lograron convencer al colombiano de llegar a un nuevo club esta temporada. “Habiendo acordado con Everton, Başakşehir no pudo convencer a James Rodríguez”, destacó el comunicador en su cuenta.

Además, la misma fuente reveló que la idea de ambos clubes era repartirse ciertas cifras de su salario, pues se habla de que habían concretado el pago del 75% de este por parte del Everton, mientras que el 25% restante lo asumirían los turcos.

SEGUIR LEYENDO: