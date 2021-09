Liceth Córdoba habló de su relación con Lowe León y dio detalles del avance de su embarazo

Liceth Córdoba contrajo matrimonio con Lowe León en una ceremonia bastante íntima o por lo menos, eso es lo que se aprecia en las fotografías inéditas que publicó del evento en el que ambos decidieron decir ‘sí’ frente al altar. Igualmente, en esas imágenes se pudo apreciar una ecografía, lo que dejó al descubierto el embarazo de la mujer, por lo que fue muy criticada en aquella oportunidad.

En entrevista con ‘Lo Sé Todo’, Córdoba dejó ver lo enamorada que está, habló de la estabilidad de su relación junto al artista y el futuro con el bebé que ambos esperan y que aseguró vendrá a llenarlos de amor.

Asimismo, se refirió al éxito que está teniendo el artista en estos momentos con el lanzamiento de su más reciente sencillo ‘La Faldita’, el apoyo que le ha brindado ella como parte de este nuevo renacimiento artístico: “Todo el apoyo para él, es la oportunidad de demostrar de qué está hecho en su música, lo veo y lo vemos trabajando diariamente en eso”.

Y agregó: “Se lo merece todo porque él es muy disciplinado, la música es su pasión y míralo, tienes de qué hablar pero de su música”, mencionó la esposa del artista para ‘Lo sé Todo’.

Cabe destacar que, en una anterior entrevista de Lowe León con ‘Lo Sé Todo’, quedó en evidencia que tenía bloqueados los comentarios debido a las fuertes críticas que le hacen en su cuenta de Instagram, así como algunos programas de chismes entre los que se encontraban el de Canal 1. Sin embargo, en esta oportunidad la pregunta fue para Liceth, quien mencionó que en ningún momento se pone a responder las malas vibras en contra de su pareja.

“Nunca me pongo a responder cosas feas o negativas, nunca, igual a partir de hoy que se abren puertas de éxito para mi esposo y para nuestra familia, lo único que queremos es tranquilidad, paz, armonía y les deseo paz en los corazones envenenados”, relató Córdoba.

Aunque no dio muchos detalles sobre el tiempo de embarazo que tiene, si está muy emocionada por el bebé que viene en camino, por lo que hay motivos para celebrar lo que está ocurriendo con su vida y la de su esposo.

Cabe recordar que, en una dinámica en su cuenta de Instagram, la mujer respondió algunas preguntas que le hicieron sus seguidores, sin embargo, la que llamó la atención fue: “¿Cómo puedes estar con alguien que no es capaz de responder por su hija y siendo abogada?”.

La respuesta de Córdoba, bastante molesta de los comentarios en torno a su esposo y la actitud que tuvo con la hija de Andrea Valdiri, fue: “Yo no puedo hacerle cambiar de parecer a gente necia y cansona. Pero seamos sensatos... Por un minuto dejemos la pasión a un lado y te invito a pensar. No soy incoherente para estar con un hombre como él, eso es lo que a ustedes les han vendido, no es el 1% de lo negativo que expresan”.

Prueba de ADN a Adhara

Según indicó ‘La negra candela’, presentadora de ‘El Lavadero 2.0’, “León argumenta que no tiene las garantías allá para que el proceso no sea infiltrado. O sea, que le metan por ahí manito”, adicionalmente, la presentadora dijo que León quiere “curarse en salud” pues no confía en Andrea Valdiri, tanto que ya puso en duda que la bebé sea suya, agregando que la barranquillera pudo serle infiel en algún momento de la relación.

