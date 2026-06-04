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Ana María Estupiñán publicó emotivo video de una prueba de embarazo positiva: ¿espera otro bebé?

Una grabación compartida en los perfiles oficiales de la famosa actriz generó confusión entre sus seguidores, pues reveló el momento en el que se enteró que sería mamá

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La actriz explicó que la grabación corresponde a su primera experiencia como madre, aunque muchos de sus seguidores se confundieron - crédito Ana María Estupiñán / Instagram

El 3 de junio de 2026, la actriz Ana María Estupiñán sorprendió a sus seguidores al publicar un video en el que se muestra su reacción ante una prueba de embarazo positiva, lo que desató especulaciones por parte de sus seguidores que interpretaron las imágenes como el posible anuncio de la llegada de un segundo bebé y no dudaron en expresar sus inquietudes en el espacio de comentarios de la cuenta oficial de Instagram de la famosa.

Sin embargo, el video compartido no corresponde a un hecho actual. Según aclaró ella misma, se trata de una grabación hecha hace un año, cuando confirmó el resultado positivo de su primer embarazo.

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Además, la actriz escribió: “Un año de este día 🩵 Hoy te tengo en mis brazos 🥹 qué privilegio más grande!”, reiterando que únicamente compartió un momento especial para recordar el inicio de su maternidad y lo feliz que se sintió por la confirmación de la noticia que tanto esperaba junto a su pareja, Mattias Bylin.

Ana María Estupiñán-Colombia-02-06-2021
La actriz colombiana tiene una relación cercana con sus seguidores a través de las redes sociales - crédito Colprensa

La confusión se intensificó en redes sociales con mensajes de usuarios como: “¿Vas a ser mamá? Dios los bendiga, que súper Ani hermosa”, “¿Nuevamente estás embarazada?”, “Te admiro muchísimo Ana María, que Dios bendiga tu familia 🙌. Lo triste de esto es que no te veremos por un tiempo en algún proyecto televisivo” y “¿Otra vez? Acabaste de tener, ¿no?”.

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En medio de la incertidumbre, hubo otros que se dieron cuenta rápidamente de que no se trataba de un segundo embarazo al revisar el texto en la publicación y hacer cuentas del nacimiento del primer hijo de la actriz. El hecho desató reacciones como: “Pensé que era otro bebé”, “Que video tan lindo y hermoso” y “¡Anita me muero de amor 😍 con ese video! ¿Cómo le dijiste a tu esposo?”.

Ana María Estupiñán sabía que los rumores empezarían a crecer, por lo que explicó de qué se trataba en la descripción de la publicación, asegurando que solo es un recuerdo muy importante para ella, por lo que quiso compartirlo con aquellos que han seguido su carrera y evolución personal a través de las plataformas digitales.

Así, sus declaraciones pusieron fin a los rumores sobre un segundo bebé y demostraron que se trata de un homenaje a su maternidad, debido a que es un sueño que ella quería cumplir.

Luego de la aclaración, muchos usuarios elogiaron a la joven y enviaron mensajes de apoyo a la familia de la intérprete, entre los que se encuentran: “¡Anita qué felicidad! Dios es bueno y siempre fiel… Qué lindos con Mati ya disfrutando de Emanuel” y “Sigan disfrutando de ese hermoso bebé”.

La famosa explicó a sus seguidores que el video y fotografía de la prueba de embarazo son antiguos - crédito Ana María Estupiñán / Instagram
La famosa explicó a sus seguidores que el video y fotografía de la prueba de embarazo son antiguos - crédito Ana María Estupiñán / Instagram

Cabe mencionar que el nacimiento de Emanuel Bylin Estupiñán, el primer hijo de Ana María y su esposo Mattias, fue anunciado públicamente por la actriz a través de sus cuentas oficiales. Allí confirmó que Emanuel nació el 12 de febrero de 2026 a las 11:22 a. m., pesó 3.300 gramos y midió 52 centímetros.

La llegada del pequeño fue celebrada tanto por familiares y amigos como por figuras del medio artístico, entre ellas Yuri Vargas y Carolina Cuervo, que dejaron mensajes de felicitación a la nueva madre y colega, expresando su felicidad por ella.

La actriz compartió con sus seguidores una emotiva fiesta donde anunció el género del primer bebé que espera junto a su esposo Mattias Bylin - Crédito @Ana & Matty /YouTube
La pareja ha compartido emotivos momentos en sus plataformas digitales - crédito @Ana & Matty /YouTube

En cuanto a Mattias Bylin, que se casó con la actriz en julio de 2019, se sabe que prefiere mantener un bajo perfil. Su relación con Estupiñán inició como una amistad y ahora celebran más de 10 años juntos.

“Hemos pasado tiempo juntos, cine, McDonald’s a las 11 de la noche, estudiamos cosas juntos, viajamos por América y Europa juntos, pero el viaje más importante que hemos hecho es crecer juntos, apoyarnos mutuamente, perdonarnos, amarnos, hacer amistades juntos, conocer más de Dios juntos, tener un bebé juntos”, expresó la joven en otra publicación.

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