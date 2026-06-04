Colombia

De “El triste” a “40 y 20”: así será el tributo de Juan Carlos Coronel al Príncipe de la Canción

El Teatro Colsubsidio abrirá sus puertas el 19 de junio para una noche dedicada a la balada romántica, con un repertorio que recorre varias etapas del cantante mexicano y convoca a varias generaciones

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Juan Carlos Coronel presenta su concierto "De un Coronel a un Príncipe" en el teatro Colsubsidio de Bogotá el viernes 19 de junio

El Teatro Colsubsidio de Bogotá acogerá el próximo viernes 19 de junio a las 7:30 p.m. el concierto “De un Coronel a un Príncipe”, en el que el cantante colombiano Juan Carlos Coronel rendirá homenaje a José José interpretando algunos de los mayores éxitos del “Príncipe de la Canción”.

Durante el concierto, Juan Carlos Coronel interpretará temas emblemáticos del repertorio de José José, entre ellos “El triste”, “Amnesia”, “40 y 20”, “El amor acaba”, “La nave del olvido”, “Gavilán o paloma” y “Me vas a echar de menos”. La selección recorre diversas etapas y matices artísticos del homenajeado, combinando nostalgia y nuevas interpretaciones.

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La relación de Juan Carlos Coronel con José José no desembocó en un simple tributo: el cantante colombiano contó que el disco De un coronel a un príncipe surgió a partir de una revelación sobre la situación económica del artista mexicano y que, por esa razón, buscó que las regalías del proyecto fueran para él. La respuesta de José José, según relató Coronel, fue de conmoción y rechazo a recibir ese dinero.

Juan Carlos Coronel con José José contó que el disco "De un coronel a un príncipe" surgió a partir de una revelación sobre la situación económica del artista mexicano.
Juan Carlos Coronel con José José contó que el disco "De un coronel a un príncipe" surgió a partir de una revelación sobre la situación económica del artista mexicano.

“Hace unos años vengo compartiendo una amistad con el maestro José José, en especial desde que él publicó una autobiografía en la que dejó entrever que estaba pasando por una situación económica dura”, dijo Coronel.

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“Ese fue el detonante para que las regalías que se generaran fueran a parar a él. Fue un hecho que lo conmovió mucho y al final no quiso aceptar ese dinero”, contó.

La historia personal detrás del homenaje comenzó mucho antes. Coronel dijo que el vínculo con la obra de José José nació en su casa, por influencia de su madre, cantante profesional y admiradora del mexicano, y que a los 12 años ya conocía toda su discografía.

Coronel sostuvo que esa devoción marcó su formación como intérprete y definió el sentido del proyecto. “José José es el pilar que yo siempre he admirado y he emulado. Por más de 30 años he seguido su carrera”, afirmó al explicar por qué decidió dedicarle un álbum completo.

Coronel y los 38 álbumes de José José

Explicó Juan Carlos Coronel que conoce de memoria los 38 álbumes que José José editó a lo largo de su carrera.
Explicó Juan Carlos Coronel que conoce de memoria los 38 álbumes que José José editó a lo largo de su carrera.

El criterio para armar el disco, explicó Coronel, fue recorrer distintas etapas de la carrera del cantante mexicano sin limitarse a un puñado de éxitos. Para sustentar esa tarea, afirmó conocer de memoria los 38 álbumes que José José editó a lo largo de su carrera.

“Me sé los 38 álbumes que editó en su carrera, así que tuve la oportunidad de decantar y representar en el disco las diferentes etapas de su vida”, sostuvo. A partir de ese enfoque, mencionó canciones como La nave del olvido, Gavilán o paloma y Volcán como parte de un trayecto que, según su descripción, incluye clásicos y momentos posteriores de su evolución artística.

Coronel admitió que el recorte no alcanzaba para abarcar toda la obra del mexicano. Dijo que existe “una docena de canciones” que todo el mundo conoce, pero que un solo álbum deja una sensación de incompletud y que harían falta “tres o cuatro discos más” para reunir una porción más amplia de ese catálogo.

La admiración empezó en la infancia y se convirtió en método de aprendizaje

Juan Carlos Coronel aseguró que José José se convirtió en “un maestro de canto en casa”, junto con su madre y otros referentes como Frank Sinatra.
Juan Carlos Coronel aseguró que José José se convirtió en “un maestro de canto en casa”, junto con su madre y otros referentes como Frank Sinatra.

Coronel ubicó el comienzo de esa influencia en una escena doméstica. Recordó que su madre escuchaba a José José y que una telenovela con una canción del artista como tema principal despertó su curiosidad por su forma de cantar.

“Comencé a imitarlo y aprenderme sus canciones. Cuando tenía 12 años ya me sabía todos sus discos y desde entonces no he parado”, dijo. En esa misma línea, agregó que el mexicano se convirtió en “un maestro de canto en casa”, junto con su madre y otros referentes como Frank Sinatra.

Esa marca, según su testimonio, excede el gusto musical. Coronel afirmó que José José le cambió “la forma de pensar, de sentir la música” y también la manera de interpretar, hasta convertirlo en el cantante que más lo empujó a sostener su carrera.

El legado de José José y la propuesta de Juan Carlos Coronel

De un Coronel a un Príncipe
De un Coronel a un Príncipe

La figura de José José ocupa un lugar destacado en la música de Hispanoamérica, con baladas como “El triste” y “La nave del olvido” que permanecen vigentes en la memoria popular. El homenaje de Coronel busca mantener viva esta herencia a través de interpretaciones fieles y contemporáneas que celebran la carrera del artista mexicano.

Según Paulo Sánchez, gerente del Teatro Colsubsidio, el concierto representa un tributo cargado de emoción y recuerdos, y aspira a conectar al público con canciones que perduran en distintas etapas de la vida. La propuesta ha sido concebida para que tanto quienes crecieron con la música de José José como nuevas audiencias puedan reencontrarse con su estilo y sensibilidad.

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