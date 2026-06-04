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Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1: hora y dónde ver en Colombia la sexta carrera de la temporada 2026

Las calles del principado verán el regreso de una de las carreras más glamurosas de la temporada con una batalla por el título que, por el momento, parece limitada a dos nombres

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Montecarlo se prepara para recibir una nueva edición del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1, con Mercedes como gran favorito a llevarse todo en la temporada 2026 - crédito Stephanie Lecocq/REUTERS
Montecarlo se prepara para recibir una nueva edición del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1, con Mercedes como gran favorito a llevarse todo en la temporada 2026 - crédito Stephanie Lecocq/REUTERS

La Fórmula 1 retoma la actividad tras el Gran Premio de Canadá con el inicio de la temporada europea en uno de sus trazados más emblemáticos: el Gran Premio de Mónaco, sexta parada de la temporada 2026.

El italiano Andrea Kimi Antonelli es la sensación en estas primeras carreras, y tras su victoria en Montreal llega más afianzado que nunca en el liderato del mundial de pilotos, sacándole 43 puntos a su compañero en Mercedes, el inglés George Russell.

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El italiano llega a Montecarlo con cuatro victorias consecutivas desde China. En el circuito Gilles Villeneuve de Montreal protagonizó un fin de semana de batallas en pista con Russell tanto en la sprint como en la carrera principal que los llevaron al límite y devolvieron la emoción a la categoría tras unas primeras carreras de incertidumbre total por el nuevo reglamento técnico y las críticas derivadas de pilotos, aficionados y expertos.

De hecho, en Mónaco se verán ajustes regulatorios específicos para el circuito en línea con lo anterior. La FIA suprimió el modo recto para el fin de semana, lo que impide a los pilotos cambiar a una configuración de menor carga aerodinámica. También se planteó una reducción progresiva del despliegue de energía del MGU-K, comenzando a partir de los 200 km/h en lugar de los 290 km/h habituales. Además, el alerón activo no estará disponible en toda la cita, siendo la primera vez desde la introducción del sistema DRS en 2011 que las alas móviles quedan inhabilitadas durante un fin de semana completo.

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Esa última restricción derivó en soluciones técnicas llamativas en los equipos. Por ejemplo, Mercedes y Red Bull llegaron a Mónaco con diseños de alerón trasero que incorporan alerones adicionales como respuesta, buscando una mayor aerodinámica.

Sin embargo, y pese al favoritismo del fabricante alemán (que espera ver resultados más evidentes en la mejora del rendimiento luego de estrenar un paquete de mejoras en Canadá), la distancia que los separaba en rendimiento de McLaren y Ferrari se redujo con claridad en Miami y la cita norteamericana, por lo que ambas escuderías afrontan con expectativa la parada en Mónaco. Lewis Hamilton anticipó que el monoplaza rojo de Maranello “podría ser realmente fuerte” en las calles del Principado.

Lewis Hamilton se mostró optimista con la posibilidad de que Ferrari logre marcar diferencias en Mónaco - crédito Jennifer Gauthier/REUTERS
Lewis Hamilton se mostró optimista con la posibilidad de que Ferrari logre marcar diferencias en Mónaco - crédito Jennifer Gauthier/REUTERS

McLaren, por su parte, llega al Principado con la necesidad de recuperarse de un fin de semana para el olvido en Montreal, donde una decisión estratégica errada —salir con neumáticos intermedios— dejó a Lando Norris y Oscar Piastri fuera de los puntos. La escudería de Woking, que defiende el título de constructores, acumula ya un déficit de 113 puntos respecto a Mercedes y necesita dar un golpe sobre la mesa, sobre todo tomando en cuenta que Norris ganó en Mónaco desde la pole position en 2025.

Trazado y pronóstico del clima en el GP de Mónaco

El trazado urbano de Montecarlo se caracteriza por su estrechez y exigencia a nivel técnico para los pilotos, debido a la dificultad para realizar sobrepasos - crédito F1
El trazado urbano de Montecarlo se caracteriza por su estrechez y exigencia a nivel técnico para los pilotos, debido a la dificultad para realizar sobrepasos - crédito F1

El Gran Premio de Mónaco 2026 se extenderá a lo largo de 78 vueltas sobre el Circuit de Monaco, el más corto del calendario con apenas 3,337 km de longitud y 19 curvas.

La clasificación del sábado tiene un peso determinante en el resultado final: los adelantamientos son prácticamente imposibles dada la estrechez del trazado y la proximidad permanente de las barreras, lo que convierte la vuelta rápida del sábado en el factor más decisivo del fin de semana. Es el tipo de circuito donde los errores se pagan caro.

La superficie del circuito fue renovada parcialmente para esta edición: el asfalto fue resanado entre las curvas 19 y 1, entre la curva 7 y la entrada al túnel, y en la entrada y salida del pit lane. Debido a que no se caracteriza por ser una carrera de mucho desgaste de neumáticos, Pirelli confirmó que llevará la gama más blanda de su catálogo para el fin de semana: los compuestos C3, C4 y C5.

Las previsiones climáticas apuntan a un fin de semana predominantemente seco y templado. El viernes de práctica podría registrar algo de lluvia, con temperaturas de entre 17,5 y 20 °C y una probabilidad de precipitación de hasta el 30%. El sábado se esperan condiciones excelentes para la clasificación, con cielos despejados y temperaturas similares, acordes con el verano europeo. El domingo de carrera, las temperaturas podrían alcanzar los 25 °C, mientras que la probabilidad de lluvia se mantiene por debajo del 20%.

Lando Norris fue el ganador del Gran Premio de Mónaco en 2025 - crédito Jakub Porzycki/REUTERS
Lando Norris fue el ganador del Gran Premio de Mónaco en 2025 - crédito Jakub Porzycki/REUTERS

Hora y dónde ver el GP de Mónaco de Fórmula 1 en Colombia

  • Lugar: Circuito de Montecarlo, Mónaco.
  • Fecha y hora de las prácticas libres 1: viernes 5 de junio, 5:30 a. m., hora colombiana.
  • Fecha y hora de las prácticas libres 2: viernes 5 de junio: 9:00 a. m., hora colombiana.
  • Fecha y hora de las prácticas libres 3: sábado 6 de junio, 5:30 a. m., hora colombiana.
  • Fecha y hora de la clasificación: sábado 6 de junio, 9:00 a. m., hora colombiana.
  • Fecha y hora de la carrera: domingo 7 de junio, 8:00 a. m.
  • Transmisión: ESPN y Disney +.

Así va la clasificación de pilotos antes del GP de Mónaco

Luego de cinco carreras, Andrea Kimi Antonelli lidera el mundial de pilotos de la Fórmula 1 2026 - crédito Europa Press
Luego de cinco carreras, Andrea Kimi Antonelli lidera el mundial de pilotos de la Fórmula 1 2026 - crédito Europa Press
  • Andrea Kimi Antonelli - 131 puntos
  • George Russell - 88 puntos
  • Charles Leclerc - 75 puntos
  • Lewis Hamilton - 72 puntos
  • Lando Norris - 58 puntos

Así va la clasificación de constructores antes del GP de Canadá

  • Mercedes - 219 puntos
  • Ferrari - 147 puntos
  • McLaren - 106 puntos
  • Red Bull Ford - 57 puntos
  • Alpine-Mercedes - 35 puntos

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