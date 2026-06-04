San Antonio Spurs vs. New York Knicks: hora y dónde ver en Colombia el juego 2 de las finales de la NBA

Victor Wembanyama y los San Antonio Spurs buscan recuperar la ventaja de local ante los New York Knicks en el Juego 2 de las Finales de la NBA 2026, luego de que Jalen Brunson liderara una remontada de 14 puntos en la segunda mitad para robar la localía y dejar el marcador favorable a los neoyorquinos por 105-95 en el Frost Bank Center.

La derrota dejó a los Spurs ante un escenario que no conocían en Finales: el de ir abajo en la serie desde el primer partido. San Antonio había ganado sus seis aperturas previas en rondas de campeonato, una racha que se rompió el miércoles 3 de junio ante la efectividad tardía de los visitantes.

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Eso sí, tanto en las semifinales de Conferencia ante Minnesota Timberwolves como en las finales ante Oklahoma City Thunder, los tejanos empezaron perdiendo ambas series, lo que podría equilibrar la balanza para de cara a no perder de vista la lucha por el anillo.

Pese a llevarse varios golpes que generaron preocupación, Brunson sentenció la victoria de New York Knicks en el último cuarto del primer partido de la serie - crédito Daniel Dunn/Imagn Images

El partido que inició las Finales de la NBA se decidió en los últimos dos minutos. Con el marcador 95-94 a favor de San Antonio, Brunson conectó un triple desde la esquina para poner a los Knicks al frente y cerró el juego con una volcada en suspensión mientras caía al piso.

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El base terminó con 30 puntos —13 de ellos en el cuarto período—, aunque necesitó 31 tiros para conseguirlos y salió al vestuario en el primer cuarto por un golpe en la rodilla derecha. El entrenador de los Knicks, Mike Brown, descartó que se trate de una lesión sea de gravedad: “Jalen es duro. No pareció que le afectara después. Creo que está bien”, declaró tras el partido en rueda de prensa.

Los nombres clave para el Juego 2

Victor Wenbanyama y Karl-Anthony Towns protagonizaron la batalla en la pintura desde el salto inicial. El dominicano se llevó el primer enfrentamiento, reduciendo considerablemente el impacto del francés en el juego - crédito Geoff Burke/Imagn Images

Victor Wembanyama: el pívot francés tuvo una actuación por debajo de su nivel habitual en su debut en las Finales: 26 puntos y 12 rebotes, pero con 6 de 21 en tiros de campo y 2 de 9 desde el perímetro, además de seis pérdidas de balón.

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El jugador franquicia de los Spurs fue honesto en la rueda de prensa: “Estuve mal esta noche. No es más complicado que eso”, señaló. Tendrá que replantearse su juego de cara al segundo partido, especialmente tras llevarse el premio al Defensor del Año en temporada regular y en vista de su buen desempeño ante OKC en las Finales de Conferencia.

Stephon Castle: el base de 21 años hostigó a Shai Gilgeous-Alexander durante siete partidos en las Finales de la Conferencia Oeste y tuvo el desafío de frenar a Brunson en la media cancha, sin demasiado éxito. Terminó el primer partido con 17 puntos (7 de 16 en tiros de campo) y 8 rebotes, pero se necesita que sea más determinante en la defensa.

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Jalen Brunson lideró la primera victoria de New York Knicks en las finales de la NBA, en su regreso a esta instancia desde 1999 - crédito Scott Wachter/Imagn Images

Jalen Brunson: la estrella de los Knicks dejó ver todo su talento y su resiliencia a pesar de no tener un buen inicio de partido. Apareció en la segunda mitad (y sobre todo en el último cuarto) con un partido parejo y lo decidió con sus canastas. Sumó 30 puntos (13 en el último cuarto y seis más que los Spurs combinados), con 12 de 31 en tiros de campo. Su presencia ha condicionado más de lo que se esperaba el desarrollo de las finales de la NBA.

Karl-Anthony Towns: el dominicano se reportó con 18 puntos (con 7 de 15 en tiros de campo) y 12 rebotes, mostrando una notable aplicación defensiva para forzar tiros exteriores de Wembanyama, evitando que penetrara a la pintura.

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Expectativas para el Juego 2

La estadística que más preocupa al cuerpo técnico de San Antonio es la del rebote ofensivo. Los Knicks lideraron en esa faceta gracias al trabajo de Towns y de Josh Hart, que sumó 15 rebotes, cinco asistencias y cuatro robos, convirtiéndose en el segundo jugador de la historia en lograr esas cifras en un partido de Finales, igualando a Larry Bird en el Juego 3 de 1986.

Los Spurs necesitan diseñar jugadas que ubiquen a Wembanyama más cerca del aro y así controlar los rebotes, incluso si eso implica trasladar el peso a los tiradores de los Knicks.

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New York Knicks suma 12 victorias consecutivas en la postemporada, una de las mejores marcas en la historia de la NBA - crédito Geoff Burke/Imagn Images

La franquicia de la Gran Manzana ya suma 12 victorias consecutivas en playoffs, la séptima racha de ese tipo en la historia de la NBA, y la tercera lograda en una sola postemporada. Han ganado siete partidos de visitante por más de diez puntos en estos playoffs, la mayor cantidad por un equipo en una sola postemporada en la historia de la liga, según datos de ESPN. Para los Spurs, permitir una ventaja de 2-0 ante un equipo con semejante racha sería un escenario potencialmente peligroso.

Hora y dónde ver el Juego 2 en Colombia

El segundo partido de las Finales de la NBA 2026 entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks se disputará el viernes 5 de junio a las 7:30 p. m. (hora colombiana) en el Frost Bank Center de San Antonio. La transmisión estará disponible a través de Prime Video y NBA League Pass.

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