‘La Voz Kids’: Los entrenadores se jugaron sus mejores voces en el primer episodio de las Súper Batallas

Una nueva etapa dio inicio la noche de este martes 7 de septiembre en el diamante de ‘La Voz Kids’ pues las Súper Batallas se apoderaron del escenario, no sin antes mostrar el talento de la entrenadora Natalia Jiménez con la presentación de su más reciente sencillo titulado ‘Que bueno es tenerte’, una mezcla de regional mexicano con un toque de ranchera, que hacía juego perfecto con su vestido corte princesa y una falda en corte A, conforme a la figura de la española, decorado con unas flores rojas en lentejuelas que le aportaba brillo al atuendo.

“Esta canción me la pasó Sergio Lizárraga, un día me mandó un mensaje por WhatsApp y me dijo ‘tengo una canción pa’ ti que te va a encantar’ y la escuché y me enamoré de la rola grabándola con los chicos de Banda MS allá en Mazatlán y la pasamos increíble”, indicó Natalia Jiménez.

La presentación del equipo de Natalia Jiménez estuvo a cargo de la voz de María Liz, quien debió interpretar una canción de Julio Jaramillo titulada ‘Nuestro Juramento’. “Esta canción me recuerda mucho a mis abuelos y a mis papás porque como ellos son tan antiguos, por no decir viejitos entonces escuchan esa música”, mencionó la niña de once años.

De otra parte, el pequeño Dylan cantó ‘Por tu maldito amor’ del gran Vicente Fernández. “El gran secreto de Natalia Jiménez es tener su propio estilo y ojalá yo tenga mi propio estilo en esta súper batalla”, mencionó el pequeño artista.

La última integrante de este equipo fue Paola, quien cantó ‘Sobreviviré’, del reconocido cantante de música popular Darío Gómez, “Natalia me ha hecho sentir una seguridad muy grande en mí misma porque uno como artista tiene que saber que lo que está haciendo está bien y tiene que estar seguro del show que va a dar”.

De este equipo, la gran vencedora con su vestimenta rosada y el sombrero que nunca ha dejado en sus presentaciones desde las audiciones a ciegas fue María Liz.

El siguiente grupo en presentarse fue el conformado por Hostin, que debió interpretar ‘Amarillo’ de J Balvin. El pequeño recibió un mensaje de saludo de su padre, quien no lo pudo acompañar por razones de fuerza mayor; María Camila interpretó ‘México lindo y querido’, que se hizo famosa en la voz del charro mexicano Vicente Fernández y, por último, en este equipo, Samu que cantó ‘Un siglo sin ti’ famosa por el puertorriqueño Chayanne.

Al finalizar la presentación de los niños, Jesús Navarro les dijo: “Chicos que maravilla, que buen momento nos regalaron, que lindas presentaciones, que diferentes cada uno de ustedes, María Camila tienes un estilo personal es una gozada oírte cantar. Samu eres la persona que más me impresionó hoy en el sentido en que lo que oímos en los ensayos a lo que oímos hoy es una cosa de noche y día y Hostin eres una maravilla, nos tenías a todos prendidísimos”.

La decisión estaba tomada y la ganadora de la Súper Batalla en el equipo de Jesús Navarro fue María Camila.

Para el cierre del primer capítulo de este nuevo ciclo en ‘La Voz Kids’ el turno fue para Andrés Cepeda, quien se presentó con Milagrito y la interpretación de ‘Esta vida’, popularizada en la voz de Jorge Celedón.

“Hay que divertirse en la vida, póngame un vallenato, un rock, póngame cualquier cosa a mí no me importa. Fuera de lo físico y lo químico [risas] yo quiero que Cepeda me reconozca por ser un gran cantante en toda Colombia”, mencionó Milagrito.

La siguiente en salir a escena fue Fraylin, quien interpretó una ópera titulada ‘Por ti volare’ inmortalizada en la voz de Andrea Bocelli y por último, el más pequeño del grupo de Cepeda, Jesús, quien cantó ‘Las locuras mías’ del maestro del vallenato Silvestre Dangond.

En este equipo avanzó a la siguiente ronda Fraylin, que salió al escenario con un turbante en color naranja, que según la pequeña, en las mujeres es símbolo de paz y liderazgos.

