Carolina Gómez presumió su figura con pequeño bikini a 28 años de haber sido Señorita Colombia

Carolina Gómez ha vuelto a encender la temperatura de las redes sociales al publicar una fotografía mientras tomaba el sol junto a la piscina en un lugar paradisiaco. En la imagen se ve que el paso del tiempo parece no afectar a la exseñorita Colombia, quien luce una piel saludable en un pequeño traje de baño de dos piezas en color café, que deja al descubierto su plano abdomen, igual al que lució en la edición de Miss Universo 1994.

La publicación de la también modelo ya cuenta con más de 24.000 ‘me gusta’ y cerca de 420 comentarios en donde resaltan que a sus 47 años la mujer se ve todavía muy bella y conserva la figura con la que fue coronada como la más bella de Colombia.

Estos son algunos de los comentarios que resaltan en la publicación:

“Adoro verte tan bien, con esa tranquilidad y esa paz”, “Cuerpazo”, “Perfecta”, “Divina”, “Hermosa”, “Siempre muy bella, feliz día”, “La más bella, no imaginas la paz que irradias”, “Llamen a los bomberos porque esto se prendió. Hermosa como siempre”, “Muero por tener una piel y un cutis como el tuyo”, entre otros.

Con el paso del tiempo, la exreina ha logrado consolidar una carrera estable en la actuación y la presentación, al mismo tiempo que alterna su trabajo promoviendo un estilo de vida saludable en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores a quienes les enseña sus recetas de batidos con frutas y vegetales para desintoxicar el cuerpo.

Sin embargo, la exreina no se considera una mujer perfecta pues en una reciente entrevista con el programa de entretenimiento del Canal 1 Lo Sé Todo, habló de las constantes críticas que recibe en redes sociales por su aspecto físico, pues muchos piensan que es un pecado envejecer después de ser reina de belleza.

“Para muchos yo soy considerada la mujer perfecta y que tengo una vida perfecta después de pasar por un concurso de belleza, pero no es así, estoy lejos de ser perfecta, yo también pasé por una situación compleja en la pandemia, a todos nos afectó financieramente”, mencionó para Lo Sé Todo la exreina.

Y agregó: “Todos envejecemos, mis arrugas están ahí y muchos dicen ‘uy no es que ya está vieja’, ya pasé los 40 y ya estoy en los 45 y ya los voy a pasar, no pretendo no tener arrugas, lo que si pretendo es tener una buena vejez y envejecerme con salud y bienestar”.

Asimismo, a través de su cuenta de Instagram la mujer ha mencionado que siempre busca aferrarse a esos momentos en que la vida le da felicidad, pero como todo, no son eternos para que duren por siempre, haciendo referencia a el fin de su relación de casi 11 años.

Un poco de la carrera de Carolina Gómez

Con tan solo 18 años, representó a la capital del país en el certamen de belleza Señorita Colombia, quedando como ganadora lo que le permitió viajar a Manila, Filipinas, a representar a los colombianos en el certamen de Miss Universo obteniendo la mejor calificación en su traje de noche y ocupando el puesto de primera finalista o virreina universal, completando la tripleta junto a Paola Turbay y Paula Andrea Betancourt.

Incursionó en el modelaje en algunas pasarelas de Italia y Miami, de allí se convirtió en presentadora junto a Jaime Garzón del programa ‘Locos Videos’. En 2003 debutó como actriz en la novela ‘El auténtico Rodrígo Leal’ junto a Martín Karpán. De allí su carrera fue en ascenso siendo protagonista de ‘La Viuda de la Mafia’, ‘A corazón abierto’ y la más reciente ‘La venganza de Analía’, haciéndola ganadora del premio India Catalina a mejor protagónico.

