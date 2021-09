Juez prorrogó hasta 2022 principio de oportunidad para exfiscal Luis Gustavo Moreno

Exfiscal Luis Gustavo Moreno se le brindó prórroga por la justicia

Por un año fue extendido el principio de oportunidad suscrito entre la Fiscalía General y el exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General, Luis Gustavo Moreno, en el marco de la investigación penal que se adelanta por el escándalo de corrupción judicial del ‘Cartel de la Toga’.

Esto de acuerdo a una decisión de la Juez 64 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá quien informó que Moreno mantendrá su colaboración con la justicia sin que se espere que la información que se suministre sea efectiva al termino de un proceso penal.

En su decisión, la funcionaria judicial explicó que su decisión es la única modificación que se estableció a través de la resolución emitida por el Fiscal General Francisco Barbosa el pasado 30 de junio.

Argumentó que desde el 2018, año en el que se suscribió dicho principio de oportunidad, la ampliación ha sido solicitada en dos oportunidades en las que el exfiscal se ha comprometido a continuar aportando información que permita avanzar en la investigación penal en contra de quienes tuvieron participación directa dentro del entramado de corrupción que afectó a la Rama Judicial.

Destacó que por la colaboración del exfiscal Moreno se han obtenido 18 resultados positivos dentro del escándalo del ‘Cartel de la Toga’, lo que definió como “positiva su participación y colaboración”.

Dentro de los aportes de Moreno, cabe destacar:

- La captura del expresidente de la CSJ, Francisco Ricaurte:

- La participación del exmagistrado Leonidas Bustos por tráfico de influencias dentro del entramado de corrupción de la Rama Judicial:

Así como su colaboración en investigaciones relacionadas con el ‘Cartel de la Hemofilia’ , cuyo principal protagonista es el exsenador Musa Besaile:

La prórroga otorgada por la juez es una figura jurídica que cesa por un año la persecución penal por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer y utilización indebida de información oficial privilegiada contra Luis Gustavo Moreno.

El exfiscal ha asegurado en distintas ocasiones que teme por su vida dado el nivel de implicación que tiene con respecto al escándalo del ‘Cartel de la Toga’.

En entrevista con la periodista María Jimena Duzán desde La Modelo, reveló que “Me quieren callar, mire dónde me tienen. Estoy en un patio civil que próximamente se me cumplirá la cuarentena y debo salir a la población y eso me tiene muy preocupado”.

Así mismo, Moreno fue crítico con la labor del fiscal General, Francisco Barbosa, de quien aseguró que no estaba haciendo lo suficiente para que lo sacaran de La Modelo: “Ha hecho más el Procurador y mi defensa cuando es la Fiscalía quienes deben hacerlo porque soy el testigo de ellos, porque ellos constitucionalmente y legalmente tiene el deber de salvaguardar mi vida”, le contó a Duzán.

El Fiscal General Barbosa, quien solicitó la prórroga adjudicada en últimas horas, ha destacado la colaboración de Moreno en las investigaciones llevadas a cabo por el ente acusador.





