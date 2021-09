J Balvin y Tokischa lanzaron el videoclip de su polémica canción ‘Perra’

J Balvin y Tokischa

Desde hace unas horas, el videoclip de ‘Perra’, canción interpretada por J Balvin y Tokischa, se encuentra disponible en YouTube. El clip, de poco más de tres minutos, llega luego del debate y la polémica que se ha creado alrededor de la composición. Aunque seguidores de ambos artistas disfrutaron de la pista y dejaron comentarios positivos sobre ella, los ataques negativos también tuvieron lugar. De machista y misógina tacharon los críticos al tema del paisa y de la originaria de República Dominicana. “Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa’ quedarnos pegao’”, se le escucha cantar a la joven de 25 años.

El audiovisual inicia en lo que pareciera ser la entrada de una institución educativa. La primera escena tiene a la popular Lissette Eduardo, más conocida como ‘Chiky BomBom’, la mujer que, este año, se hizo viral por un audio que circuló en redes sociales, y que fue replicado cientos de veces, en donde se le escuchaba decir: “buenas, buenas. Hoy amanecimos... rica, sabrosa, deliciosa, porque puedo, yo puedo. Sí. Tengo la personalidad”. La sensación de las redes sociales aparece diciendo su característico ‘buenas, buenas’, mientras limpia el piso del establecimiento y se queja porque está ‘harta de esa escuela’. Segundos después entra Balvin a la escena.

Un ascensor con el letrero de ‘bajo mundo’ espera al paisa, quien antes de entrar tiene un diálogo con un hombre que le reclama por su constante ausencia a clases. Balvin le dice que últimamente anda ‘rulay y desacatado’, y procede a entrar al misterioso espacio. Las puertas del elevador se cierran, y Balvin aparece en lo que un barrio popular y concurrido. Allí se encuentra con Tokischa, y con una fiesta masiva. El video ya acumula, hasta la fecha de publicación de esta nota, más de 517 mil vistas, supera los 58 mil ‘me gusta’ y se acerca a los 5.000 ‘no me gusta’.

En el video se pueden apreciar diferentes escenas que, desde ya, empiezan a generar malestar entre los acérrimos críticos del Balvin y de Tokischa. Hacia el primer minuto del clip, se ve al colombiano salir de uno de los callejones llevando dos correas en la que lleva a dos mujeres disfrazadas de perro, así mismo, además de las referencias sexuales en la letra, se pueden ver bailes sugestivos. “Te pongo en cuatro patas, eres perra, no eres gata”, canta José mientras ‘pasea’, como perros, a las dos bailarinas.

Las críticas, tal y cómo se mencionó previamente, no se han detenido. La periodista Claudia Palacios, por ejemplo, aseguró que J Balvin y Maluma son “dignos representantes de la instrumentalización de la mujer”. En una columna que hizo para el periódico El Tiempo, llamada ‘Ey, Maluma y J Balvin’, la comunicadora ejemplificó la forma en la que, mientras que los dos reguetoneros colombianos hablan de sexo y mujeres en sus letras, en Colombia la brecha entre hombres y mujeres es extensa, en diferentes aspectos. La desigualdad de condiciones prevalece, y para Palacios este tipo de canciones son el claro ejemplo de la sumisión e inferioridad de la mujer respecto al hombre.

“Imagino a una de las 500 mujeres del Huila que espera que se beneficien con la inversión de $4.000 millones del primer proyecto tipo para la equidad de género, llegando con su emprendimiento a una negociación en la que sus contrapartes han escuchado, tarareado o bailado Gata o Perra (…)”, escribió Palacios que, a su vez, sin decir mucho sobre Tokischa, también la mencionó en su texto. La joven cantante ha estado en el ojo del huracán desde sus inicios. Sin pelos en la lengua, pudor o pena, Tokischa habla plenamente de sexualidad, y disfruta de ser ella misma.

En su cuenta de Instagram, la joven, quien ha hecho popular la frase de la ‘calentura vaginal’, ha sido fuertemente criticada y juzgada por la forma en la que se expresa. Sin embargo, su irreverencia va más allá, y sus publicaciones no tienen intenciones de complacer a nadie que no sea ella misma. Tokischa, quien lleva años trabajando en la industria, ha empezado a resonar fuertemente. Además de su colaboración con Balvin, estrenó una canción con la cantante española, Rosalía, llamada ‘Linda’.

Balvin aseguró, en una entrevista con ‘Alofoke Radio Show’, por los días en los que se grabó el video, que la dominicana es de esas mujeres que necesita el género y el planeta. Para el paisa, Tokischa no tiene miedo “de hablar de sexualidad (...) somos iguales”, dijo el paisa sobre la relación entre hombres y mujeres.

Julieta Cazzuchelli, Cazzu, cantante argentina de trap, es una de las artistas femeninas más importantes del género y, dentro de su discurso, ha llegado a hablar, no directamente de Tokischa, pero sí de los juzgamientos que recibe este tipo de música respecto a machismo y misoginias. La artista, que incluso habló con el periodista colombiano Alejando Marín, en donde habló de lo mismo, aseguró, en un diálogo con ‘Mondo Sonoro’, que “hay un feminismo ortodoxo que parece, pero no lo es, y que ataca la libertad. Con la evolución del feminismo hemos quizás llegado a comprender que la mayoría de las canciones del género van dirigidas a una mujer que realmente hace lo que quiere, que nadie la obliga a hacer algo que la incomode o haga daño”.

Cazzu, quien ha dicho en repetidas ocasiones que ha discutido con su hermana, una mujer con ideas feministas muy arraigadas, respecto al tema, contó que alguna vez debatieron sobre una canción de Maximan y Ñengo Flow, llamada ‘siente’, un tema con letras altamente explícitas.

“Mi hermana me dijo una noche: ‘Cómo puedes cantar ese género que es lo más misógino del mundo’, a lo que yo le respondí: ‘Dónde está la misoginia. Cualquier cosa que ellos cuentan se producen porque ella es una Barbie. No le importa nada, ella lo quiere hacer, nadie la está obligando ni sometiendo’. Quién es entonces el opresor, ellos que te cuentan una situación como de liberación física, o ustedes que no se lo permiten a la mujer. Si ella quiere ser una puta, pues que sea una puta, déjenla”, argumentó.





