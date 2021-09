Yina Calderón mostró una Barbie y aseguró que así quiere quedar tras las cirugías

Foto tomada de Instagram @YinaCalderón0riginal

Yina Calderón es una de las influenciadoras más mencionadas en el país por estos días; a pesar de las polémicas con otros colegas como Epa Colombia y La Liendra, la exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele anunció recientemente que se someterá a aproximadamente diez cirugías estéticas de manera consecutiva, con el objetivo de convertirse en la nueva ‘Barbie colombiana’.

Tras dar a conocer que se sometería a varias intervenciones quirúrgicas, en las que la influenciadora se iba a remover dos costillas, una rinoplastia, un perfilamiento de su rostro, implante de cadera y cambio de implantes mamarios, el pasado 13 de agosto, Calderón comunicó a sus seguidores que no podrá realizarse dichas operaciones porque uno de los exámenes evidenció inconsistencias.

Aunque las cirugías siguen en pie, era poco lo que se había hablado sobre la programación de una nueva fecha. En esta ocasión, la también empresaria decidió activar la casilla de ‘preguntas y respuestas’ para interactuar con sus seguidores, quienes aprovecharon para salir de dudas sobre los detalles de la intervención quirúrgica.

En la actividad, la exprotagonista de Nuestra Tele contó que se está sometiendo a un tratamiento para regular lo que había salido mal en los exámenes y así no presentar complicaciones durante la delicada operación. Asimismo, señaló que mientras eso pasa se va a realizar en los próximos días unos arreglos en el rostro.

“En estos días en Medellín me voy a hacer unas cositas en el rostro y en cuanto a la cirugía del cuerpo tengo que esperar que me termine de tomar todo el tratamiento que el doctor me dio y me opero. Porque el doctor no me puede operar si mis exámenes no están bien”, explicó Yina en un video que acompañó con una fotografía de una Barbie con su look de pelo, señalando que así quería quedar.

Esto generó diversos comentarios entre sus seguidores. Por un lado, están los que la apoyan y quieren verla feliz, mientras que otros usuarios buscan hacerla sentar cabeza y que cancele dichas cirugías que podrían poner su vida en riesgo.

“Definitivamente el dinero sin amor propio es peligroso”, “Yina quédate como estas”, “esperemos que todo salga bien”, “ya esto es avaricia”, “alguien que le diga que pare con este circo”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe recordar que, luego del anuncio de la transformación, la madre de Calderón expresó en redes sociales su preocupación, afirmando que su hija perdió la cabeza al querer someterse a todas esas intervenciones.

En su momento, la madre de la artista expresó: “Estoy un poquito triste, Yina se me enloqueció, se le dio por sacarse dos costillas. Eso es una operación muy riesgosa, aunque estará en manos de muy buenos médicos, además son más cirugías lo que se va a hacer. Yo quiero que me ayuden, las personas que la queremos por favor una velita, una oración para que todo salga bien, o vayan al perfil de ella escríbanle que no se haga, eso es muy duro”, dijo Merly vía redes sociales.

