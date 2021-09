Compañeros de Supermán López en Movistar rompieron el silencio: ‘Curar las heridas no será fácil’

Algunos compañeros de Miguel Ángel López, como el caso de Imanol Erviti, se pronunciaron tras el abandono en la Vuelta a España. Fotos: REUTERS (Benoit Tessier/Stephane Mahe)

El retiro de Miguel Ángel López en la etapa 20 de la Vuelta a España 2021 generó todo tipo de repercusiones en la opinión pública. Las posturas están divididas, y entre las versiones divulgadas por el Movistar Team, así como de algunos familiares del ciclista colombiano, ponen en entredicho su continuidad de cara al futuro.

‘Supermán’ quedó cortado del grupo de favoritos en el transcurso de la penúltima jornada, perdiendo así su tercera posición en la clasificación general. Al parecer la orden de la escuadra era que el boyacense dejara de perseguir a los otros corredores, cuestión que no le gustó y desató su enojo. Minutos después se conoció que López se bajó de su bicicleta y tomó la decisión de retirarse de la competencia.

El ciclista ‘Cafetero’, mediante unas declaraciones recogidas por el equipo, pidió perdón y aseguró que se retiró al considerar que mantener su puesto en el podio “era una batalla perdida”. Sin embargo, las aguas no se calmaron, pues la esposa de Miguel Ángel, Nathalia Acevedo, se pronunció de manera tajante, en su cuenta de Instagram, para criticar lo que sucedió y denunciar una presunta injusticia: “Por motivos de conveniencia nos callamos, lo mejor seguro será vivir engañados”.

LAS PALABRAS DE SUS COMPAÑEROS:

Lo cierto es que, luego de algunos días, varios de sus colegas en la escuadra telefónica comenzaron a pronunciarse al respecto. Uno de ellos fue el veterano, Imanol Erviti, quien además vivió en primera persona lo sucedido, ya que intentó convencer al colombiano de que no abandonara la competencia: “Estaba a tiempo de recuperarse y le dije que podía hacerlo por compromiso con el equipo, por los compañeros que estábamos allí, que se iba a arrepentir”, expresó en entrevista con el Diario de Navarra.

“Es una situación muy violenta. Lo vives todo con incredulidad, a mí me sigue pareciendo todo irreal. Pasó lo que pasó. Curar las heridas de lo de Miguel Ángel no va a ser fácil. Va requerir trabajo, tiempo y paciencia por parte de todos. Es una situación en la que la fiablidad salta por los aires, y el primer perjudicado de todo lo que ha pasado es él”, apuntó.

El español, Imanol Erviti, es uno de los corredores con mayor experiencia en el equipo Movistar. Foto: REUTERS/Benoit Tessier

Sin embargo, otro de los miembros del Movistar, el también español Carlos Verona, pidió “prudencia y paciencia” con el colombiano, y espera que esta situación pueda ser resuelta por los directivos de la manera más sana posible:

“Simplemente me gustaría pediros comprensión, prudencia y paciencia. Miguel Ángel es humano como todos nosotros y como siempre remarca nuestro capitán Imanol, los líderes tienen que lidiar con una presión que pocos os podéis imaginar, pueden fallar y él lo hizo en un momento de debilidad”, fueron las palabras publicadas en su blog de la carrera.

Aunque, antes de terminar, sí dejó clara su molestia por las discusiones que se ‘arman’ en redes sociales por la nacionalidad de los ciclistas: “No me ha gustado leer tonterías de rivalidades entre españoles y colombianos, como tampoco me ha gustado leer que si estamos ante la decadencia del ciclismo español porque ha sido el primer año sin ninguna victoria nacional en las tres grandes… ¿y eso a los verdaderos aficionados a nuestro deporte que más les da?”.

Carlos Verona fue otro de los gregarios de Miguel Ángel López en la Vuelta a España 2021. Foto: REUTERS/Stephane Mahe

El futuro, en el aire:

El gerente general del Movistar, Eusebio Unzué, expresó su disgusto por la decisión final que tomó ‘Supermán’ López, confirmando que, pese a haber extendido su contrato con el equipo hasta el 2023, no se descarta que dicho vínculo se pueda romper: “Es una de las opciones, esta claro. Hemos querido poner un poco de distancia entre los hechos, finalizar La Vuelta y probablemente en un par de días se tomará la decisión definitiva”, sentenció en el programa Radioestadio Noche de Onda Cero, de España.

