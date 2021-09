Mientras Independiente Medellín anuncia a Julio Comesaña como técnico, se conocen audios sobre la razón de la renuncia del Bolillo

Julio Avelino Comesaña firma contrato como director técnico de Independiente Medellín. Foto: DIM

El pasado 6 de septiembre Independiente Medellín confirmó que Hernán Darío Gómez daba el paso a un costado como director técnico de la institución, y este martes, un día después, informó quién será su reemplazo: Julio Avelino Comesaña.

En sus redes sociales, el Poderoso de la Montaña compartió fotografías del uruguayo nacionalizado en Colombia firmando contrato. Comesaña, en su ciclo como jugador, integró el plantel de Medellín, pero también es conocido por figurar como DT con el Junior de Barranquilla en nueve temporadas distintas; ahora, será el encargado de encaminar al equipo antioqueño en la Liga BetPlay 2021 II, dado que su realidad no es la mejor.

El Equipo del Pueblo S.A informa que llegó a un acuerdo con el entrenador uruguayo Julio Comesaña, quien toma la dirección técnica del plantel profesional del Deportivo Independiente Medellín. La Familia Roja le da la bienvenida a un hombre exitoso, con amplia trayectoria en el fútbol colombiano como futbolista y entrenador”, fueron las palabras de bienvenida del club.

Comesaña se suma a una institución que conoce perfectamente luego de varios ciclos como jugador, entrenador y mánager. El uruguayo defendió los colores del Decano como jugador de 1980 a 1981. Posterior a su retiro, tuvo tres ciclos como entrenador del Poderoso, de 1982 a 1986, en 1992 y en el año 2000. Con su llegada será la cuarta vez que tome las riendas del plantel principal.

En un comunicado de prensa, Independiente Medellín también reconoció el paso de Julio Avelino Comesaña con Junior, pues es de lo más destacado de su carrera.

“Fue campeón en Colombia cinco veces con el Atlético Junior, siendo uno de los técnicos más laureados del cuadro barranquillero. El uruguayo llega con la misión de recomponer el camino y buscar la clasificación a los cuadrangulares”, se lee en la misiva.

BOLILLO GÓMEZ Y EL PORQUÉ DE SU RETIRO

Fotografía de archivo en la que se registró al técnico del club colombiano de fútbol Independiente Medellín, Hernán Darío "el Bolillo" Gómez, quien anunció que abandonará la dirección técnica del equipo por los recientes malos resultados. EFE/Luis Noriega

Bolillo anunció su retiro como entrenador de Independiente Medellín el domingo 5 de septiembre, pero las razones que le llevaron a desistir de su cargo se conocieron este martes, casi de manera simultánea con la presentación de Comesaña. El periodista Wbeimar Muñoz compartió un audio en el que Gómez habla de su salida con alguien llamado Óscar, si bien se desconoce su apellido.

“Uno aguanta todo lo del fútbol, si gana, si pierde, si está atrás, si tiene que meterle más duro. Todo eso se trabaja, en cualquier momento explota, se cambia (...). Pero fallé yo porque cuando uno va a un lugar, tiene que conocer quién es el presidente y quien es el dueño y ahí uno decide si va o no”, se escucha al Bolillo hablar, al parecer dejando al descubierto su relación con el dueño del DIM, Raúl Giraldo.

En el audio también se escucha al timonel antioqueño decir: “Aquí fallé, porque la renuncia mía va por el lado distinto al fútbol, donde yo no podía seguirme contaminando con las cosas que estaban pasando. Algún día vamos a hablar personalmente y te vas a dar cuenta, pero no sé hasta cuando el Medellín tenga futuro. Ojalá el equipo clasifique y consiga títulos, porque somos hinchas del poderoso Por la parte deportiva no había renunciado, pero la parte de arriba, no podía seguir contaminándome a mí”, agregó.

En la Liga BetPlay 2021 II, Medellín se ubica en la décimo cuarta posición, con ocho puntos de 24 posibles. De ocho encuentros, ha ganado uno, perdido dos y empatado cinco, y la diferencia de gol es de -2. Su próximo partido será contra Jaguares, el viernes 10 de septiembre.

