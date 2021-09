Ruedan las primeras cabezas de MinTIC: renuncian Adriana Meza, mano derecha de Abudinen, y Sandra Orjuela

Ministra de las TIC, Karen Abudinen, junto a su secretaria general, Adriana Meza.

Este 7 de septiembre rodaron las primeras cabezas del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC). Según se conoció, Adriana Meza quien se desempeñaba como secretaria general de la entidad y además conocida por ser la mano derecha de la ministra Karen Abudinen, presentó su carta de renuncia junto a otra importante funcionaria, Sandra Orjuela, subdirectora de Gestión Contractual.

Tanto Meza como Orjuela estuvieron a cargo de licitar el millonario contrato que terminó en manos de la Unión Temporal Centros Poblados y que desencadenó toda este escándalo de corrupción que dejó en peligro 70.000 millones de pesos que esa entidad entregó en forma de anticipo a la UT.

Así mismo, ambas funcionarias están siendo investigadas por los entes de control en un proceso de responsabilidad fiscal pues en sus manos estaba vigilar el debido proceso de ese contrato que terminó plagado de irregularidades como las pólizas falsas que presentaron las empresas de la unión temporal para quedarse con la millonaria licitación.

Se va de MinTIC la mano derecha de Abudinen

Una de las funcionarias del MinTIC que más suena en el escándalo es Adriana Meza, ingeniera industrial de la Universidad del Norte, que desde hace varios años trabaja de la mano de la ministra Karen Abudinen.

Meza ha estado junto a Abudinen en sus cargos públicos más importantes. Primero como jefe de Gestión Administrativa Docente en la Secretaría de Educación de la alcaldía de Alejandro Char, cuando la ahora ministra precisamente era la secretaria de Educación.

Luego, cuando Abudinen pasó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), también se llevó a Meza para que asesorara técnicamente la formulación y desarrollo de planes, programas y proyectos del Instituto.

Hoja de vida pública de Adriana Meza.

Una vez llegó Iván Duque a la presidencia, Abudinen pasó a ser su alta consejera para las regiones y Meza como asesora en la construcción de diferentes estrategias regionales.

Finalmente en el Ministerio de las TIC, con Abudinen como ministra, Meza llegó también como asesora pero rápidamente escaló a ser su mano derecha ocupando la secretaría General.

Es una ficha crucial para desenredar el entramado de corrupción que se presentó en este proceso porque Meza precisamente por su cargo es la representante legal del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fontic), mientras que Sandra Orjuela era su subdirectora de Gestión Contractual y Camilo Jiménez Santofimio el supervisor del contrato. Todos quedando por fuera de la entidad.

Sobre la renuncia de la ministra, cabe resaltar que ella en diferentes espacios ha dicho que no dejará el cargo. “Quienes me piden la renuncia dicen que debo hacerme responsable políticamente de esa corrupción. Mi responsabilidad política en este momento consiste en destapar la corrupción dentro y fuera del Ministerio, como lo he venido haciendo. Responsabilidad política es lo que estoy haciendo en este recinto, poniendo la cara”, dijo Abudinen ante la plenaria de la Cámara el pasado 3 de septiembre.

Además manifestó que seguirá luchando por recuperar el 7 % del total del valor del contrato: “La ley permite entregar hasta 50 % del anticipo y este Ministerio fue acucioso y no lo hizo. Hoy tenemos el 93 % del presupuesto a salvo y está en poder nuestro para conectar a los niños y las comunidades de las zonas rurales más apartadas del país y en eso no pienso claudicar”.

