Falcao es optimista con la selección Colombia, pero asegura que no ha tenido los minutos deseados

El próximo jueves la selección Colombia jugará quizá el partido más importante de la triple jornada de eliminatorias programadas en septiembre. Y no es que los compromisos pasados hayan carecido de importancia, sino que, para que el empate con Bolivia y Paraguay sean de provecho, los dirigidos por Reinaldo Rueda deberán ganarle a Chile en Barranquilla.

Acerca de la necesidad de victoria en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez habló Radamel Falcao García, uno de los máximos referentes del equipo patrio, este 7 de septiembre. El Tigre además se refirió a uno de los principales problemas de la selección, la falta de gol, y a su fichaje por el Rayo Vallecano, de la liga española. A continuación, sus declaraciones.

La motivación de enfrentar a Chile

Conforme con Falcao García, enfrentarse a la selección chilena siempre tiene algo especial, aún más en esta ocasión, dado que solo tres puntos separan a Colombia del país austral en la tabla de las eliminatorias. Son rivales directos.

“Todos los partidos de eliminatoria tienen su importancia. Estamos muy motivados, vamos a jugar en nuestra casa, con nuestro público. Jugar contra Chile siempre te genera esa motivación. Chile tiene una identidad particular, que vienen jugando de la misma manera desde que llegó Bielsa. Tienen jugadores muy competitivos”.

La falta de goles en el combinado tricolor

La principal preocupación del equipo colombiano es la falta de efectividad en ataque, pues quedó en evidencia tanto en la Copa América 2021 como en las eliminatorias. Ante Paraguay, por ejemplo, Colombia dominó pero el balón no entró; con Bolivia el partido fue más parejo, pero de aprovechar dos opciones claras en el último cuarto de cancha, el resultado hubiera sido otro. Y Falcao también dejó sus impresiones sobre ello.

“Hemos tenido algunas oportunidades para marcar. Desafortunadamente no lo hemos logrado. Son momentos, son rachas. Los goles ya van a venir, debemos mantener la confianza (...). No es necesario levantar el ánimo. Nosotros los delanteros estamos acostumbrados a estas situaciones. Esperamos que el que el profesor elija pueda tener la eficacia”.

Sus expectativas con la selección

El Tigre es el goleador histórico de la selección Colombia, de ahí que en cada convocatoria busque aportar no solo con sus anotaciones, sino pivoteando y asistiendo a sus compañeros. Sin embargo, esta vez, a su juicio, no ha tenido el tiempo suficiente para deslumbrar.

<i>“Estoy muy bien, no he tenido los minutos que quería. Pero me he preparado muy bien y estoy dispuesto para aportar al equipo”.</i>