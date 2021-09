Superman López y su reaparición tras su retiro en la etapa 20 de la Vuelta a España

El español del MoviStar Enric Más (i) pasa un bidón a su compañero de equipo, el colombiano Miguel Ángel López (d), durante la novena etapa de la Vuelta Ciclista a España, entre Puerto Lumbreras y el Alto de Velefique, de 188 kilómetros. EFE/Manuel Bruque

La continuidad de Miguel Ángel López en el Movistar Team tras su retiro en la etapa 20 de la Vuelta a España sigue siendo un misterio. Eusebio Unzué, gerente general del equipo, ahondó en detalles de lo sucedido con el colombiano las últimas horas, aunque, como lo dijo cuando terminó la carrera, esperará que pasen unos días para tomar una determinación.

Unzué, sin embargo, no es el único que se ha pronunciado sobre Superman; también lo ha hecho Nathalia Acevedo, esposa del ciclista, que desde lo ocurrido no ha dejado de apoyarlo en sus redes sociales. En su historia más reciente en Instagram, la mujer compartió una fotografía en la que se ve al pedalista boyacense junto a su hijo en el agua, disfrutando de un paisaje.

La imagen estuvo acompañada del mensaje: “Amores míos, con ustedes hasta el fin del mundo”, dejando entrever su apoyo incondicional hacia su pareja sentimental y su hijo. López, a su vez, también subió la foto.

Vale recordar que, después de su retiro, con la autorización de la escuadra española, Miguel Ángel viajó con su familia, en lugar de asistir a una cena en la que se celebró la consecución de los objetivos: tener a un competidos en el podio (Enric Mas) y ganar una etapa (Superman).

Nathalia, mediante un comentario a una publicación de ESPN, también había cuestionado a Enric Mas, que en un comienzo, al ser preguntado por Miguel Ángel López, afirmó que desconocía su retiro.

“¡Ja, ja, ja! Si tú mismo le pediste que no persiguiera, que se quedara atrás... dando tu puñalada, así como en la primera semana después de haberle tapado todos los huecos por la excelente forma con la que llegó a la carrera. Te llevas al líder a rueda y no lo dejas entrar excusándote siempre en que no escuchaste el pinganillo. Vaya líder de ese equipo”, sostuvo acerca del subcampeón de La Vuelta.

En diálogo con El Espectador, el exciclista, mentor de López y padre de Nathalia, Rafael Acevedo, comentó: “Mi hija lo llamó al celular del preparador físico que va en el carro con el técnico... ella contó que estaba llorando con la desolación, el desespero y el saber que luego de tres semanas no había cumplido su objetivo de estar en el podio por una orden de esas. No tiene presentación lo del equipo”.

PALABRAS DE MIEMBROS DEL MOVISTAR TEAM

Enric Mas (en El Programa de Ortega): “Es un tema interno del equipo. No quiero hablar de eso. A mí personalmente me jode porque estamos representando a la marca, al equipo. Todos los compañeros se han dejado la piel. Nos jode, pero tampoco quiero entrar en ese tema porque no es cosa mía”.

Imanol Erviti (en Diario de Navarra): “Es una situación muy violenta. Lo vives todo con incredulidad, a mí me sigue pareciendo todo irreal. Pasó lo que pasó. Hay que curar las heridas de lo de Miguel Ángel, no va a ser fácil. Va a requerir trabajo, tiempo y paciencia por parte de todos. Es una situación en la que la fiabilidad salta por los aires, y el primer perjudicado de todo lo que ha pasado es él”.

Eusebio Unzué (Radioestadio de Onda Cero): Sabemos lo que pasa con las redes sociales, pero sabemos que hay mucha gente que falta al respeto, pero nos estamos acostumbrando a eso. No vamos a estar todos los días explicando. Todos los equipos hacen cambios al final de temporada, eso se hace en todos los deportes”

