El ‘Pibe’ Valderrama asegura que Colombia tiene la obligación de ganarle a Chile

Carlos Valderrama siempre será una voz autorizada para hablar sobre la Selección Colombia y las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial. El ‘Pibe’ realizó su acostumbrado resumen en su perfil de YouTube, allí valoró los puntos en condición de visitante obtenidos ante Bolivia y Paraguay y además se refirió al escandalo en el partido entre Brasil vs. Argentina.

El otrora destacó la importancia del punto como visitante en las pasadas fechas, además dijo que a pesar de los resultados adversos en otras jornadas, Colombia sigue con vida en las aspiraciones por llegar al mundial:

“Ahí van las Eliminatorias, estamos llegando a la mitad del camino de la jugada, se está poniendo buenísimo. Punto de visitante, sirve, en Bolivia uno, en Paraguay otro, de visitante sirven. Hay que ganar de local y empatar de visitante, esa es la historia. Ahora viene ganarle a Chile obligatoriamente en el Metropolitano, no queda más. Rival directo, hay que ganar si queremos seguir en la posición que estamos o mejorar”.

Sobre la suspensión del clásico sudamericano por la supuesta violación de los protocolos de bioseguridad, por parte de cuatro jugadores de Argentina, Carlos Valderrama lo calificó como una recocha y bromeó con la situación, “ El clásico Brasil vs Argentina, la recocha sudamericana, me hizo acordar cuando uno llevaba el balón y no lo dejaban jugar, se llevaba el balón y no había partido. Increíble pero cierto, no puede suceder esto en el fútbol mundial ”.

Juan Guillermo Cuadrado, el mejor jugador de la más reciente fecha de las Eliminatorias

Este domingo la Selección Colombia tuvo su mejor expresión futbolística con el atacante Juan Guillermo Cuadrado. Su carácter empujó a la selección al empate 1-1 frente a Paraguay en Defensores del Chaco por las Eliminatorias, en el segundo partido de la triple fecha. El jugador de la Juventus es, quizá, el futbolista que llega con mejor nivel para recibir a Chile en Barranquilla.

Rebeldía. Esa fue el principio que respaldó su búsqueda por aportar soluciones para salir del dominio del local en el comienzo del partido. Pasó a la izquierda, movió al juvenil Luis Sinisterra al medio. Lideró, ordenó, agitó y marcó.

Colombia ganó en iniciativa, esa misma que le sobra a Cuadrado. Absorbió la presión del compromiso y, como si estuviera en uno de los partidos más importantes de su carrera, peleó hasta el final. Con sus diagonales derrumbó rivales y sacudió el arquero Antony Silva con un peligroso remate de media distancia.

Esa personalidad también apareció cuando tuvo la pelota. En modo pasador, habilitó a Miguel Borja para el derechazo al palo en el mejor momento de la Tricolor en Asunción.

Finalmente, se hizo cargo del penal que le daría el empate a los de Reinaldo Rueda y con su experiencia anotó el 1-1 que mantiene al equipo quinto en la tabla de la Eliminatoria.

Los números finales validan su condición del mejor del partido. 85 por ciento de precisión en los pases, con 34 de 40. Es más, cuando la prioridad fue proteger el empate, también respondió con seis recuperaciones del balón y jugó los 90 minutos con un altísimo nivel.

