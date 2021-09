Carlos Antonio Vélez envía pulla a James Rodríguez: “no lo molesten más, dejémoslo descansar” ARCHIVO

Este fin de semana el futbolista colombiano James Rodríguez volvió a despertar la polémica en Inglaterra pues, mientras se está jugando la fecha FIFA alrededor del mundo, el volante del Everton fue visto en medio de una fiesta en Ibiza a bordo de un yate privado.

Y es que todo surgió luego de que el medio británico ‘The Sun’ publicara varias fotografías en las que se ve a James compartir con amigos y hasta fumando un cigarrillo eléctrico. Las críticas surgieron debido a que varios aficionados ‘Toffees’ esperaban ver a Rodríguez entrenando para poder volver a las canchas lo más pronto posible, pues cabe recordar que esta temporada no ha disputado ningún minuto con la camiseta del Everton.

“El colombiano fue visto relajándose con amigos y pareciendo tener un ‘vape’ mientras reflexiona sobre su futuro”, se lee en la publicación hecha por el medio local.

Cabe recordar que el cafetero había publicado una foto en sus redes sociales en medio de su descanso, no obstante, no entregó muchos detalles de la corta ‘escapada’ que se dio durante el fin de semana. En su cuenta de Instagram colocó en la ubicación: “Por ahí feliz”.

Lo cierto es que el ex Real Madrid pasó su fin de semana en territorio español con un vapeador (cigarrillo eléctrico), amigos y mujeres, pues se sabía que había abandonado el país británico, pero el destino no era conocido. Ahora, tras los seguimientos de la prensa local, el jugador deberá someterse a nuevas pruebas de covid-19 cuando regrese al Reino Unido, ya que Ibiza está en una lista especial para los viajeros debido a los nuevos brotes de coronavirus.

Nueva polémica en Inglaterra por James Rodríguez, lo encontraron de fiesta en Ibiza CAPTURA DE PANTALLA 'THE SUN'

Ante este nuevo escándalo, las críticas al jugador también llegaron desde Colombia, pues el periodista Carlos Antonio Vélez, uno de los más críticos con el mediocampista, aprovechó para enviar una pulla luego de las imágenes conocidas. Sin embargo, para varios puede entenderse como una defensa ya que, para él, hay que dejar en paz al jugador para que disfrute su descanso.

“No molesten más a James, déjenlo tranquilo. Ahí salieron las fotos y está descansando, oiga, qué envidia; excelente, está en Ibiza, en yate, fabuloso, está con sus amigos (...) déjenlo tranquilo”, afirmó en medio de su columna en el programa Palabras Mayores de Antena 2.

Pero ahí no quedó todo, pues además incluyó un mensaje para Reinaldo Rueda, entrenador de la Tricolor. “Él ahora no está para que lo tengamos en cuenta, no lo molestemos, dejémoslo descansar, hay otros jugadores que pueden venir, hagámosle que, como vamos, vamos bien, hay cosas que ajustar, pero vamos bien”, apuntó haciendo referencia a la actualidad de la Selección Colombia.

El futuro de James Rodríguez estaría en Turquía

El mercado de fichajes de verano en las grandes ligas del fútbol en el viejo continente cerró el pasado 31 de agosto y James Rodríguez, contrario a lo que se esperaba, no salió del Everton. Al colombiano, sin embargo, le queda una oportunidad más de dar un paso al costado en el equipo inglés: es pretendido, al parecer, por el Istanbul Basaksehir, y viajaría el próximo martes para firmar contrato, de acuerdo con la prensa deportiva de Turquía.

La fecha máxima que tienen los equipos turcos para cerrar contrataciones de cara a la temporada 2021/22 es el 8 de septiembre, de ahí que Rodríguez Rubio pueda arribar pronto al país que conecta a Europa y Asia para tal fecha.

“El mundialmente famoso futbolista James Rodríguez se dirige a Basaksehir. La estrella colombiana viene a Estambul para concluir las negociaciones de transferencia en curso. Se dice que James estará en Estambul mañana”, publicó este lunes el medio TumSpor.

El cucuteño de 30 años, avaluado en 28 millones de euros por el portal especializado en fichajes Transfermarkt, arribaría al Basaksehir calidad de préstamo por una temporada. Y tanto el conjunto de Estambul como la escuadra de Liverpool —con la que tiene contrato hasta junio de 2022— cubrirían su sueldo, en la actualidad de cerca de 7,8 millones de euros anuales.

Lo que conllevaría al volante creativo a salir del Everton es su relación con Rafa Benítez, director técnico con el que no le fue bien seis años atrás en el Real Madrid y que durante la pretemporada de mitad de este año le habría manifestado no querer contar con él.

