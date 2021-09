Polémica por opinión de Aída Merlano sobre Paulina Vega

Fotos: Instagram @AidaVictoriaM @PaulinaVegaDiep

Aída Victoria Merlano es una de las figuras más reconocidas del momento en las redes sociales, sobre todo, por su descomplicada forma de hablar sobre sexualidad y también por los comentarios que suele hacer ‘sin pelos en la lengua’.

Sin embargo, en horas recientes se convirtió en tema de debate por cuenta de la opinión que emitió sobre varios conocidos personajes, entre ellos Paulina Vega, modelo colombiana y Miss Universo (2014), de quien habló a través de su cuenta de Instagram.

Las palabras en cuestión fueron hechas durante una dinámica en la que la hija de la excongresista Merlano Rebolledo nombró a varias celebridades colombianas, entre las cuales escogió con quién casarse, tener relaciones sexuales o quitarle la vida.

Por ejemplo, primera elección de Aída Victoria fue entre ‘La Liendra’, Mateo Carvajal y Yeferson Cossio, siendo este último el elegido para contraer matrimonio, al deportista para una noche de pasión y el influenciador quindiano, por supuesto, se lo dejó a su novia Dani Duke, quien reveló hace poco que ha sido víctima de extorsión por unas fotos íntimas suyas que se filtraron.

Sin embargo, la polémica se armó cuando tuvo que decidir entre Lina Tejeiro, Melina Ramírez y Paulina Vega.

“A Lina ya le tengo el anillo comprado hace rato, con esa mujer obvio me caso, Melina me la recojo, le crío al niño si quiere y Paulina, ya ella vivió lo que tenía que vivir”, comentó.

Las reacciones surgieron de inmediato y las críticas allí no faltaron, tanto así que salió a dar explicaciones al respecto en publicaciones posteriores.

“ Cuando uno ya vivió un Miss Universo, vivió lo que tenía que vivir, aparte es mi cuerpo y yo decidí dárselo a Melina para que nuestra felicidad se consumara, había que borrar del mapa a Paulina, era una decisión que había que tomar ”, añadió entre risas.

Otra de las respuestas de Merlano que dejó bastante de qué hablar entre sus seguidores, fue la que dio al tener como opciones a Nicolás Arrieta, Belmer Ospina (conocido como @BeLosMaki) y el influenciador ‘Negro está claro’.

“Me caso con Nicolás Arrieta, no porque sea el ente regulador de Instagram, no. Sino porque me gustan los tipos inteligentes, a ‘Negro está claro’ no lo conozco y a ‘Be’, con el respeto de su esposa, me lo cojo”, aseveró.

Cabe mencionar que en días recientes, Aída Victoria Merlano fue noticia por el anuncio que hizo sobre su relación con Lumar Alonso Parra, de quien parecía iba a separarse justo antes de su compromiso, aunque admitió que lo están intentando de nuevo.

“Nos estamos quedamos juntos, pero no vamos a vivir juntos. Yo voy a vivir en Medellín y él en Bucaramanga. Sin embargo, obviamente la idea es tratar de estar juntos el mayor tiempo posible”, aseveró Aída Victoria, quien había dicho que se casaría en Venezuela para que su madre pueda asistir y acompañarle.

Por otro lado, señaló que para retomar o iniciar una relación, es importante tener en claro que el amor propio debe primar siempre, pues será entonces cuando la persona podrá adquirir la responsabilidad de amar a alguien más.

“Una relación no es para ser feliz, una relación es para ser más feliz porque tú feliz ya tienes que ser solo, pero si no estás siendo más feliz, ¿qué sentido tiene que estés allí? Porque el amor que sientes por esa persona puede ser muy grande, pero no debe ser más grande que el que tú sientes por ti mismo”, concluyó Merlano en el pronunciamiento que hizo hace menos de una semana.