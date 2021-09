La crisis que padece el actor Don Gellver a causa de su enfermedad y la negligencia de las EPS: “me están matando”

Don Gellver de Currea es un actor colombiano que ha sido reconocido por participar en películas taquilleras como ‘El paseo 4’ y ‘Uno al año no hace daño’; además, ha intervenido en famosas series como ‘Laura, la santa colombiana’. Desde hace varios años, el artista padece de psoriasis, una enfermedad degenerativa que desemboca en artritis y que va acabando lentamente con las articulaciones y las extremidades, sobre todo las manos.

El actor narró que mientras estuvo viviendo en Nueva York, la patología agravó y en esa ciudad no se la pudieron detectar los galenos que consultó. “Un médico muy interesante y profesor de mi hermano, me hizo unas gammagrafías nucleares y allí descubrieron que tenía artritis”, comentó Gellver, mencionando que todo ello ocurrió mientras estuvo de vacaciones por Norteamérica en 1996.

Fue hasta el año 2000 cuando el artista decidió tratar esa artritis con medicina alternativa, describiendo cómo fue ese proceso.

“Me sometieron a terapia con abejas, eso fue una maravilla. Aguanté siete meses hasta que en la unidad de inmunología del hospital de La Samaritana, me hicieron pruebas para unos medicamentos biológicos; ahí comenzó la recuperación y también los problemas”, mencionó en diálogo con La Red, del canal Caracol. Gellver manifestó además que los altos costos de dichos fármacos eran muy altos y que hay un negocio por parte de las EPS y las farmacias que los comercializan.

Dentro de ese proceso de acceso a las medicinas, acudió a acciones legales como derechos de petición, tutelas y demás recursos para que le fueran facilitados. Además, denunció negligencia por parte de las entidades prestadoras de salud.

“Cuando hice las películas aquellas -El paseo 4 y Uno al año no hace daño- pagaba de seguridad social más de un millón de pesos al mes, y no me daban las citas. Después de poner la tutela me las dieron, y la última vez que fui al reumatólogo, me negaron la fórmula médica para ir y reclamar el medicamento”, mostrando todas las tutelas que, a pesar de haberlas ganado, continuó con inconvenientes para obtener sus medicamentos.

“La primera tutela tuvo ocho desacatos en cinco años; es decir, dos desacatos por año. Casi todos los jueces del Circuito me conocen, incluso algunos ya están aburridos de verme” y a pesar de tantas acciones continúa con dichos problemas; incluso, este año ocurrió lo que fue, según él, la gota que rebosó el vaso.

“En mayo tenía una cita presencial y el día anterior me dijeron que sería virtual. En dicha consulta, la señora me dice que como es virtual no me puede recetar el medicamento. Cuando voy a la presencial, el primero de julio, se cayó el sistema entonces me la mandaron el dos; efectivamente la enviaron pero sin la firma del médico, así que me tocó oficiarla al juzgado (…) No se puede ser tan …ta”, contó el actor.

Cabe mencionar que, de no ser administrado el medicamento, su estado de salud podría deteriorase, situación que él mismo relató en dicho medio. “La piel puede brotarse y puede tener llagas que me impedirían trabajar; ahí también están vulnerando mi derecho al trabajo porque llegar a una grabación con una llaga, no es nada agradable ni cómodo para uno, mucho menos para quienes trabajan con uno; además comienzan nuevamente las inflamaciones en las articulaciones y eso es un cuadro en el cual influye mucho el estado mental de uno”.

Lo más reciente con respecto a este caso es que el pasado 8 de julio, el actor tuteló a la EPS, la IPS y a la Superintendencia de Salud, recursó que ganó; pero a pesar de esto siguen negándole el acceso a sus medicinas.

