Estrenando a Dorlan Pabón, Nacional confirmó su favoritismo en la Liga BetPlay

Acciones del encuentro que superó Atlético Nacional ante Alianza Petrolera en Barrancabermeja

A tribuna llena en el Daniel Villa Zapata de Barrancabermeja (Santander), Atlético Nacional refrendó su gran momento en el clausura colombiano al superar a un aguerrido Alianza Petrolera 1-3 con goles de Yeison Guzmán, Emanuel Olivera y el “hijo pródigo” Dorlan Pabón, quien se estrenó en el fútbol profesional colombiano. Por el local, Andrés Morales marcó la honrilla.





Así se jugó el encuentro

Las emociones regresaron a la cancha después del pálido encuentro de la absoluta tricolor en Asunción, Paraguay.

Un fuerte local como es Alianza tuvo el control de las acciones en el primer tiempo, impidiendo que el mediocampo de la visita conectara con sus delanteros. Pero no fue suficiente, al filo del minuto cuarenta y cuatro, una asistencia de Jefferson Duque le permitió a Yeison Guzmán un remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo: 0-1.

Alianza Petrolera no resignó la derrota por lo que al minuto cincuenta y tres una asistencia de Pablo Bueno habilitó a Andrés Morales quien con un remate con la derecha desde fuera del área por el lado derecho de la portería consiguió el empate para los suyos: 1-1.





Alianza Petrolera, en el quinto lugar de la tabla después de su derrota ante Atlético Nacional





Atlético Nacional jugaba como local en Barranca, con graderías vestidas de verde, ingresó a Dorlan al minuto sesenta como recambio de Alex Castro. Pabón, quien fue aclamado por la hinchada, refrescó el medio campo y otorgó clase a un encuentro enredado en los tres cuartos de cancha por Alianza Petrolera.

El jugador, con nueve años y ciento siete días sin tocar el balón en cancha colombiana, ordenó la estructura táctica del “Verdolaga”. Incluso se lució con un remate con balón parado al lado derecho de la portería de Alianza, gracias a una asistencia de Jarlan Barrera, con quien conformó una llave letal en la punta de Nacional.

Atlético Nacional retuvo su primer lugar en el clausura colombiana, y no conoce la derrota desde hace cinco encuentros





El buen hacer de Atlético Nacional obtuvo recompensa en el minuto setenta y tres: asistencia de Jonathan Álvez después de un córner que no sacudió la defensa. Emanuel Olivera remató de cabeza desde muy cerca por bajo, junto al palo izquierdo: 1-2.

Dorlan, a lo suyo, buscó su primer tanto en Barranca: de nuevo, una asistencia de Jarlan Barrera, que remató Pabón con derecha desde fuera del área. El volante, poco a poco, se acercaba al área contraria.

Alianza Petrolera movió su banco al minuto ochenta y tres: Bayron Garcés, el ordenador del juego para los “Petroleros”, fue sustituido por Edwin Torres, con la idea de apretar en busca del empate por parte del técnico Hubert Bodher, pero el tiempo apremiaba y el local se notó apabullado luego del cambio por Atlético Nacional.

Acciones del encuentro que Atlético Nacional ante Alianza Petrolera que ganó en Barrancabermeja





En la extensión apareció el último de la noche, Dorlan Pabón anotó de tiro libre directo, con un remate con la derecha por el centro de la portería: 1-3, y la consagración del “hijo pródigo” que marcó la diferencia.

Con esta victoria, Atlético Nacional sumó cinco partidos invicto, 22 pts., +11 en diferencia de gol y 14 goles a favor. Líder indiscutido de la Liga BetPlay-Dimayor II-2021.

Alianza Petrolera comparte el quinto puesto con Millonarios (con encuentro pendiente), 13 pts., +2 en diferencia de gol y tan solo 2 goles a favor.

La Liga continuará el lunes 6 de septiembre con los encuentros: Águilas Doradas vs. Deportivo Pereira, Tolima vs. Envigado, y Millonarios vs. Patriotas.





