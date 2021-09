Fecha y hora del partido entre las selecciones de Colombia y Chile por las eliminatorias rumbo a Catar

Alexis Sánchez (d) de Chile disputa un balón con Juan Guillermo Cuadrado de Colombia durante el partido de ida por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de la FIFA Catar 2022 entre Chile y Colombia hoy, en el estadio Nacional, en Santiago (Chile). EFE/CLAUDIO REYES

Los empates obtenidos por la selección Colombia las dos primeras jornadas de eliminatorias programadas este septiembre quizá no han sido lo que la fanaticada esperaba, en especial el obtenido ante Paraguay (en Asunción), dado que el combinado tricolor dominó el compromiso, sobre todo los primeros 45 minutos, aunque faltó la concreción de las acciones claras de gol.

Los resultados, sin embargo, no son negativos si se tiene que ambos fueron conseguidos en condición de visitante. Por supuesto, para que valgan la pena, los dirigidos por Reinaldo Rueda deberán vencer a Chile en el tercer juego agendado este mes.

El partido contra la selección que dirigió Rueda antes de firmar contrato con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) se disputará el jueves 9 de septiembre, a las 6 p. m., en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, que abrirá sus puertas a 23.500 aficionados. El encuentro se podrá ver en Caracol Televisión, RCN, Directv Sports y Win Sports +.

Al partido con el equipo austral, Colombia llegará quinto en la tabla de posiciones de las eliminatorias: suma 10 puntos y tiene una diferencia de gol de -2. Entretanto, Chile es octavo, con 7 puntos y -1 un gol, se trata de un rival directo.

Desde que el equipo cafetero ha estado bajo el mando de Rueda en estas eliminatorias, ha permanecido invicto: venció Perú y empató con Argentina, Bolivia y Paraguay. Por su parte, Chile también ha empatado en tres ocasiones, con Bolivia, Argentina y Ecuador, solo que cayó ante Brasil.

En las dos últimas fechas de eliminatorias la Roja cayó en condición de local 0-1 con Brasil, que tiene un puntaje perfecto en las clasificatorias rumbo a la Copa Mundial de Fútbol Catar 2022, y empató con Ecuador en condición de visitante.

Partidos del 9 de septiembre

Colombia vs. Chile (6 p. m., en Barranquilla).

Uruguay vs. Ecuador (5:30 p. m.).

Paraguay vs. Venezuela (4:30 p. m.).

Brasil vs. Perú (7:30 p. m.).

Argentina vs. Bolivia (6:30 p. m.).

DECLARACIONES DE REINALDO RUEDA

En conferencia de prensa luego del partido con Paraguay, Reinaldo rueda afirmó que con el planteamiento táctico buscaron la victoria, si bien no se les dio, y señaló como una de las causales a la falta de definición.

“Era la ilusión. Se había trabajado con esa premisa de sumar. Enfrentamos rivales fuertes, con muchas necesidades, comprometidos en la tabla, igual que nosotros. Seguimos con la disposición de conseguir puntos. No interpretamos bien y propiciamos ese 0-1, por fortuna la reacción (...). No tuvimos contundencia, nos faltó el gol para haber plasmado todo el esfuerzo que se hizo. Había que ser muy preciso para hacerle gol a Paraguay”, manifestó.

El timonel vallecaucano expresó que no se conforma con los resultados obtenidos, pese a haber jugado como visitantes. “Aquí tuvimos otro planteamiento. Tuvimos un partido completamente diferente. La idea era darle momentos de oxigenación a algunos jugadores y que se juntaran Cuadrado y Falcao (...). No podemos ser conformistas, queríamos más, lo pudimos lograr. Nunca estamos bien. Tenemos la necesidad. No podemos estar satisfechos, hay que auto exigirnos”, agregó.

En cuanto al duelo ante Chile el próximo jueves, resaltó que le gustaría contar con David Ospina y Juan Guillermo Cuadrado; su presencia no está definida pues sus clubes jugarán el próximo sábado por la Serie A y pueden requerirlos.

“Esperamos contar con Ospina y Cuadrado para el partido en Barranquilla y que no sean solicitados en sus clubes”, anotó Rueda, sobre dos de los referentes del equipo.

