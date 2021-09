A pesar de su cercanía con el uribismo, Colombia Justa-Libres votará positivamente la moción de censura contra Abudinen

A pesar de su cercanía con el uribismo el partido Colombia Justa-Libres votará positivamente la moción de censura contra Abudinen (Colprensa - Diego Pineda)

Luego de que el pasado viernes 3 de septiembre se iniciara el debate de control político y moción de censura contra Karen Abudinen, ministra de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), por el escándalo en el que se perdieron 70 mil millones de pesos que iban a ser invertidos para llevar internet a zonas rurales, ya se han ido conociendo los partidos políticos que apoyarán la moción.

Esta vez el partido cristiano Colombia Justa-Libres anunció que, a pesar de su cercanía y apoyo al uribismo, votará positivamente al recurso presentado por la oposición, según ellos, los funcionarios públicos tienen la responsabilidad de responder por todos los procesos que se lleven a cabo dentro de la institución para la que sirven, así lo anunciaron a través de un comunicado de prensa que hicieron público el mismo viernes.

“Entendiendo la responsabilidad por acción u omisión de los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, y en especial la responsabilidad política de los ministros del despacho, acompañamos positivamente la moción de censura propuesta por diferentes sectores políticos en la Cámara de Representantes del Congreso Nacional”, comentaron en el comunicado.

Posición de @ColJustaLibres sobre la moción de censura, citada por diferentes fuerzas políticas en el congreso nacional. pic.twitter.com/MP5jRE2cWo — Carlos Eduardo Acosta (@CarlosAcostaCJL) September 3, 2021

La decisión que tomó el partido no afecta mucho el resultado final de las votaciones contra la ministra puesto que en la Cámara de representantes, los cristianos solo tienen una curul y es la de Carlos Eduardo Acosta, sin embargo, esta decisión sí deja ver la distancia que se creó entre el partido político y el uribismo durante el último periodo electoral.

Así mismo, manifestaron, “frente a los hechos denunciados sobre presuntas irregularidades de contratación en el MinTic, señalados ampliamente en los medios de comunicación, solicitamos a los órganos de vigilancia y control competentes investigar y aclarar los hechos relacionados; y a los organismos de justicia proceder con la investigación y judicialización de los responsables”.

Del mismo modo, el partido solicitó a los órganos de vigilancia y control que esta investigación avance rápidamente y se de una solución para cumplirle a los niños del país.

“investigar y aclarar los hechos relacionados” con las presuntas irregularidades de contratación en Mintic; y a “los organismos de justicia proceder con la investigación y judicialización de los responsables”, solicitaron en el comunicado.

Además de Colombia Justa-Libres, el partido Liberal también han mostrado su intención de votar a favor de la moción de censura contra la ministra, junto a ellos se unirá Gabriel Santos, del Centro Democrático quien aseguró que votará a favor. Sin embargo, el resto de representantes del uribismo y de Cambio Radical apoyarán a Abudinen.

Bogotá. Septiembre 3 de 2021. Moción de Censura a la Ministra de las TIC Karen Abudinen Abuchaibe en la Cámara de Representantes. (Colprensa - Camila Díaz)

Por su parte y durante su intervención, la ministra recalcó que no va a renunciar al cargo porque le está dando la cara al país. “Quiero que todos entendamos que los funcionarios honestos hoy estamos trabajando contra los camuflados en entidades y que se dedican a robarse el futuro de los colombianos. Quiero dejar en claro que mi trabajo como responsable del ministerio permitió que hoy hayamos develado monstruosos carteles de corrupción que se están robando de tiempo atrás al Estado colombiano, pusimos en evidencia esta estructura criminal”, sostuvo Abudinen.

Sobre la licitación del contrato, explicó que esta nació bajo la administración de la exministra TIC, Sylvia Constaín, y que dividir en dos los proyectos fue idea de una consultoría que contrató la cartera. También dijo, que empresas sin experiencias pudieran licitar, como las de Centros Poblados, no es culpa de ella sino de la ley colombiana. “No me lo inventé. Es la ley 80”, y agregó que no habría cómo conocer a los contratistas. “Yo no conocía Centros Poblados. El ministerio hizo todo lo que decía la ley”.

Seguir leyendo: