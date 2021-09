Problemas con las licencias de paternidad de los padres en Colombia: hombre denunció que EPS no quiere reconocerlo

BEBÉ COLPRENSA

Desde el pasado 5 de agosto, cuando el presidente Iván Duque sancionó la ley 2114 de 2021, no debería ser problema para ningún padre que esté a la espera del parto de su bebé biológico o adoptivo, o después del nacimiento, acceder a las dos semanas de licencia de paternidad.

Sin embargo, al parecer no todo es color de rosa en el trámite ante las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), la cuales, como quedó estipulado en el texto reglamentario, son las encargadas de otorgar el periodo, reconocerla en las semanas cotizadas del trabajador y emitir el pago a menos que corresponda al empleador.

Desde el pasado 2 de septiembre, Élver León ha denunciado que la EPS Famisanar no reconoce la ley de la República de licencia compartida y le ha impedido realizar el trámite. “Hace unos días fui padre y pedí mi licencia y me negaron la nueva ley. La negó porque según ellos está invalida y que sigue la anterior ley de los 8 días y no me quieren dar los días de la nueva ley que usted promovió”, señaló el ciudadano en una denuncia que fue replicada por el representante José Daniel López, uno de los autores del proyecto de ley.

León asegura que fue padre hace unos días, pero pese a las solicitudes para acceder a la licencia de 2 semanas que otorga la nueva normativa, su aseguradora le ha dicho que no es posible porque siguen apegados a la anterior ley, ya derogada.

Aunque la ley está vigente en todo el país desde que el presidente Duque la firmó, en la EPS debe validarla el área de sistemas. Una funcionaria de la aseguradora, según expuso el denunciante en un video, le aseguró que la ley 2114 continúa “en validación porque Famisanar no la ha subido al sistema” y se deben hacer modificaciones en el área de tecnología y, hasta que eso no suceda, no se la pueden conceder, sino que debe radicar una carta de solicitud para que se modifiquen las fechas de su licencia.

Agradezco la atención y que me pueden colaborar hay está el vídeo Perdon por la grosería pero ya estaba de malgenio porq me tenían de un lado para otro para que al final me. Dieran los 8 días de la antigua ley pic.twitter.com/sUtbUskzSO — Elver León (@ElverLeon4) September 3, 2021

Por medio de un correo, además, la EPS Famisanar le habría dicho al ciudadano que: “Las Licencias de Paternidad por nueva normativa no se van a liquidar, hasta que ADRES (Administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) realice las aclaraciones para el reconocimiento de las mismas”.

El representante José Daniel López, autor de la iniciativa, advirtió que ese tipo de negativas podrían conllevar sanciones a las EPS. “Llegan denuncias de EPS que NO reconocen las 2 semanas de licencia de paternidad que logramos con LicenciaCompartida. ¡Estas EPS se arriesgan a sanciones! La Ley está en firme desde el 29 de julio. Hoy, el turno es de @EPS_Famisanar”, escribió el congresista.

La Ley 2114 estableció que el padre tendrá derecho a dos semanas de licencia de paternidad remuneradas por hijos nacidos del cónyuge o de la compañera permanente, así como para el padre adoptante.

“El único soporte válido para el otorgamiento de la licencia remunerada de paternidad es el Registro Civil de Nacimiento, el cual deberá presentarse a la EPS a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha del nacimiento del menor”, asegura el texto.

Ese beneficio para los padres estaría en firme desde la expedición de la ley como la licencia tradicional, con el mismo trámite. Otras posibilidades como la licencia compartida, flexible, o extendida por nacimiento prematuro tienen aún un plazo para que el Ministerio de Salud y Departamento Administrativo de la Función Pública definan algunos requisitos.

El representante López, justamente, es prueba de que la licencia de paternidad por dos semanas está en firme, pues fue uno de los primeros en aprovecharla en las últimas semanas de agosto, poco después de su sanción, para el nacimiento de su hija Priscila.

