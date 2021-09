Estos son los famosos colombianos que se han declarado abiertamente gais

Original tomada de Instagram @espinosajuanpa @alejaboficial y @girioficial1

El actor Roberto Manrique recientemente utilizó sus redes sociales para confesarle abiertamente a sus seguidores su orientación sexual. Recordado por su papel de Santiago Sanín en el seriado ‘Sin senos si hay paraíso’ y ‘El final del paraíso’, el ecuatoriano ha desarrollado su carrera actoral en Colombia por lo que decidió establecerse en nuestro país.

Hace algunos días, el actor señaló: “Quiero decirles una cosa muy importante, muy íntima, muy personal de la que nunca he hablado y ahora he sentido el impulso de hablar. Nunca me había parecido importante contar que soy homosexual, porque realmente consideraba que es irrelevante, hay otros aspectos importantes de quien soy y sigo pensando lo mismo”.

Desde que decidió compartir la noticia a finales de agosto, los seguidores del actor, familiares y amigos solamente se han dedicado a expresarle su amor incondicional y dejarle mensaje de apoyo por la valentía y la madurez con que asumió sus preferencias a sus 42 años, por el momento se desconoce quién sería la pareja sentimental que lo ha acompañado durante los últimos 7 años.

Tomada de Instagram @robertomanrique13

Otro de los que ha hablado abiertamente de su orientación sexual es el actor Juan Pablo Espinosa, recordado por su actuación en la novela de Caracol ‘El Secretario’. El 11 de junio de 2019, el actor a través de su cuenta de Instagram, confesó que se encontraba pasando por un momento de meditación en su vida, que a pesar de estar rodeado de una familia que siempre lo apoyó y lo comprendió en ocasiones él mismo sentía que era quien no se aceptaba.

“Quiero compartir algo que para muchos es obvio y claro, pero quiero que salga de mi boca y quiero decirles a ustedes hoy más que nunca que soy gay. Que soy el hombre más afortunado del planeta, de haber crecido como he crecido, de haber contado con todo el apoyo de mi familia, esos padres que me han hecho el mejor hijo que puedo ser, cada uno de mis amigos que han sido un pilar en mi vida”, con estas palabras Juan Pablo abrió su corazón para desahogar su alma y amar sin condiciones.

Tomada de Instagram @espinosajuanpa

Por otra parte, muchos recordarán a Santiago Reyes por su papel en el seriado de RCN ‘El man, es Germán’, su personaje de ‘Frito’ le abrió las puertas al mundo del espectáculo y le dio a fortaleza que necesitaba para revelar su gusto por personas del mismo sexo. En entrevista con Diva Rebeca, figura que interpreta el periodista Omar Vásquez, el actor mencionó que cuando les contó a sus papás la vida era muy diferente, pues le tocaba salir casi que a escondidas a los bares. Hoy en día se encuentra radicado fuera del país y vive con su pareja con quien constantemente publica fotografías juntos.

“El contexto es distinto, hoy en día falta progresar mucho, es algo mucho más aceptado que hace 20 años. Yo los senté por separado, porque ellos estaban separados, les dije ‘Gordis, a este gordis les gusta esto y esto es lo que hay, esa es la vuelta’. Lo aceptaron facilísimo, sin traumas, y mi papá me dijo, ‘y qué, ¿tiene novio?”, relató Santiago Reyes.

Tomada de Instagram @santiagoreyesmc

De igual modo, la actriz Alejandra Borrero también reconoció abiertamente su homosexualidad pues se conocía que convivía junto a su pareja Elizabeth Bateman, una médico cirujana que perdió la batalla contra el covid-19 falleciera el pasado 5 de marzo por complicaciones asociadas a esta enfermedad.

“Sí, me caso y estoy muy feliz. Gracias a Dios mi madre ya no me juzga. Yo en Colombia he hecho lo que generalmente la gente no hace, y es decir la verdad. Me sorprendo de ser tan sincera. Me cuesta tratar de ser otra, fingir o mostrarme como una persona diferente. No es fácil enfrentar lo que uno es, pero es la realidad, y eso está bien. Es quererse como es, y yo me quiero como soy”, puntualizó la actriz a Noticias Caracol.

Tomada de Instagram @alejaboficial

Carlos Giraldo es otro de los personajes de la farándula nacional que se ha declarado abiertamente gay, el presentador de ‘La Red’ tuvo una hija a los 14 años con su novia, sin embargo, siempre ha afirmado que desde muy pequeño se sentía atraído por los hombres. En una oportunidad, el presentador confesó a un medio de comunicación: “Por cosas de la vida fui papá a los 14 años… Básicamente es que uno a esa edad está conociendo la sexualidad y dentro de ese conocimiento estuve con una niña”.

Tomada de Instagram @girioficial1

Gracias a esa hija hoy en día ya es abuelo y bisabuelo, en una oportunidad en entrevista con el periodista Gabriel de las Casas en medio de un programa radial le preguntó a Giraldo sobre sus preferencias sexuales y sin titubear Carlos respondió: “Si, soy gay”, señaló.

SEGUIR LEYENDO